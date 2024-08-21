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想辦新青安房貸注意！又一家公股行庫房貸滿水位要排隊

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想辦新青安房貸注意！又一家公股行庫房貸滿水位要排隊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
多家國銀房貸餘額快觸及銀行法72-2條上限，進入警戒緩收件，導致房貸族得排隊等撥款，不然就轉向還沒達到警戒線的銀行申貸，外溢效果使得正常收件的銀行房貸水位快速增加，也很快加入警戒限貸行列。情境示意圖。圖／Ingimage
多家國銀房貸餘額快觸及銀行法72-2條上限，進入警戒緩收件，導致房貸族得排隊等撥款，不然就轉向還沒達到警戒線的銀行申貸，外溢效果使得正常收件的銀行房貸水位快速增加，也很快加入警戒限貸行列。情境示意圖。圖／Ingimage

多家國銀房貸餘額快觸及銀行法72-2條上限，進入警戒緩收件，導致房貸族得排隊等撥款，不然就轉向還沒達到警戒線的銀行申貸，外溢效果使得正常收件的銀行房貸水位快速增加，也很快加入警戒限貸行列，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行就指出，兆豐銀房貸水位現已達到警戒線，即日起恐怕暫時難以消化房貸進件，客戶必須耐心等。

新青安房貸只有八大公股行庫辦理，但是公股行庫高層主管指出，銀行法72-2條規定銀行房貸與土建融放款總額，不得超過存款及金融債發行合計三成上限，是包含新青安房貸計算的，各行庫大概在達到28%就是警戒線，開始暫緩甚至暫停收件。

據了解，八大公股行庫中，原本還有一半，也就是國營行庫台銀、土銀，以及兆豐銀、臺企銀（2834）等四家銀行，包括新青安等房貸正常收件，但是兆豐銀今天也表示因為房貸水位持續高漲，即日起進入警戒線，房貸要排隊等，台企銀也正在逐步接近警戒線。

公股行庫高層主管表示，行庫立場也不希望讓客戶失望進而流失客戶，因此會盡量尋求存款增加，因為這個上限水位是每日變動的，只要存款增加、房貸比率下降，就可以新增房貸，而新青安房貸利率雖較低，公股行庫本身還要對新青安補貼半碼，利潤較薄，但是基於配合政策，因此公股行庫依照銀行法72-2規定，可以受理新房貸的時候，不會把新青安的優先順序排後，但同樣也不可能在房貸水位已達警戒線時，還單獨為新青安開門。

兆豐銀行 公股行庫 房貸 新青安房貸

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