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央行控管不動產貸款總量 專家分析「這2類」買方恐倒大霉

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都是請銀行自律，但這次卻不一樣，央行公開警示全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%需調降，很少見到央行動作這麼強硬。情境示意圖。圖／Ingimage
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都是請銀行自律，但這次卻不一樣，央行公開警示全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%需調降，很少見到央行動作這麼強硬。情境示意圖。圖／Ingimage

針對此次央行控管不動產貸款總量，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，首先銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價；此外，為了控總量，未來各銀行挖東牆補西牆，「不講武德、說抽就抽的事情一定還有」。由於目前是選舉空窗期，狀況可能還要到明年都不會緩解。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，接下來「窮的、跟銀行關係不深的沒交情買方，將倒大霉」。消費者短期內若非銀行管道，還是能取得貸款，不過長期而言，各金融機構貸款額度有限，「池子本來就小，怕也撐不了太久」，未來下半年消費者若要購得愛屋，恐怕得多尋覓各金融體系。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都是請銀行自律，但這次卻不一樣，央行公開警示全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%需調降，很少見到央行動作這麼強硬。

曾敬德指出，目前聽到銀行短期做法是避免房貸放款部位增加，並採取「還多少、借多少」方式因應，認為在央行緊盯下，不僅銀行放款態度更謹慎，且要觀察未來銀行是否針對放款年期、寬限期等條件有進一步緊縮動作。

央行 房貸

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