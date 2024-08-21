台產總座陳昭鋒這理由盼保單可不用親簽 提議可用區塊鏈

金管會同意新光人壽申請試辦旅平險集體彙繳件，如家族旅遊、旅行社等團員，均可透過新壽專屬網頁以身分證加手機門號做身分驗證後完成投保，以替代傳統投保的親簽程序。台灣產物保險（台產）（2832）總經理陳昭鋒今21日表示，「希望所有保單都可以不要親簽。」

陳昭鋒說，希望所有的保單都可以不用要親簽，親簽是要確保投保人是有真正達到其意思表示，但如果親簽可以認證，像是OTP（一次性密碼），為何不行？他提議可以用區塊鏈，「你一進來到這個系統，不可竄改、不可變更，進去後到線上，每一筆交易都成為一個檔案存入」。

將來要查資料，誰都可以查，個別做很有限，應該要由保發中心當領頭羊，建立區塊鏈業者會願意付錢，區塊鏈建置成本大家可以分攤，每用一件就分多少錢，誰都改不了。

他提到，親簽雖說是保障客戶權益、同時也保障保險公司，萬一真正出險的時候，當客戶回頭說，「這不是我簽的，你說是保護客戶其實是保護我，我們怎麼知道同業人員做了什麼」，但另一方面，他也坦言，親簽確實會造成作業流程上的諸多不便。例如旅遊綜合險保費才800多塊，還要再跑一趟請客戶簽名，真的很麻煩，何況客戶也不是馬上約就能約到。

現在數位化浪潮襲來，陳昭鋒強調，壽險親簽比產險容易多了，因為壽險金額大都是仰賴業務員，但產險都是通路。業者與客戶建立在信任關係基礎上，但當出險、出問題的時候，這個信任關係就會出問題，陳昭鋒說，真心期待未來保單簽名改成區塊鏈模式，安全性保障無虞。