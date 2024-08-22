國泰ETF規模 挑戰兆元大關

ETF成為愈來愈多投資理財的首選，加上隨著降息腳步愈來愈近以及股市逢低買盤進場，推升台灣ETF規模成長快速，其中，國泰投信ETF管理規模在21日來到9,976億元，近日將挑戰兆元大關，亦將成為第二家僅ETF管理規模就上兆元的投信業者。

根據CMoney統計至21日，ETF前五大發行商規模依序為元大投信1.82兆元、國泰投信9,976億元、群益投信9,153億元、富邦投信5,828億元、中國信託投信5,024億元，前五大ETF發行業者合計就占整體ETF市場5.78兆元約83%。以個別基金來看，在千億元以上有16檔，目前最大是元大台灣50的3,984億元，第二大為國泰永續高股息的3,128億元、元大高股息3,111億元。

2000元以上有元大美債20年2,792億元、復華台灣科技優息2,731億元、群益台灣精選高息2,425億元、群益ESG投等債20+達2,067億元、國泰20年美債2,004億元，其中，國泰20年美債是首度站上此關卡。

千億元以上依序有元大台灣價值高息1,744億元、元大AAA至A公司債1,694億元、元大投資級公司債1,495億元、中信高評級公司債1,329億元、富邦台50達1,321億元、國泰投資級公司債1,156億元、國泰A級公司債1,029億元、群益投資級金融債1,019億元。

至於元大台灣高息低波是目前唯一一檔規模在900億元以上的標的，21日來到907億元，持續朝向千億元大關邁進。

近期債券ETF吸金，法人表示，根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快9月開始降息，2024年全年合計降息碼數達三碼，較6月利率點陣圖（降息1碼）來得樂觀，加上在股市動盪時期，長天期美債ETF是投資人抗震的安全氣囊，吸引大批資金流往債券ETF。

目前各債券類別收益率高於近年來平均數據，截至8月14日，彭博美國投資級債券指數債券指數收益率有5.76%，代表債息仍高。市面多檔美債ETF價格最近回彈，隨著降息時點將到來，市場買盤期待降息後價差空間，使長天期美債ETF獲青睞。法人提醒，投資人在入手債券ETF前，應先看ETF有沒有不合理的溢價情況，如超過1%就是買太貴。