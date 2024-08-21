未來一年借房貸恐變難…交報告後還有這關 銀行圈：這次楊金龍是玩真的

央行總裁楊金龍在21日結束與最後一批國銀約談，據透露，這34家國銀都被央行要求需提交一份對不動產貸款的具體量化改善或規劃方案，內容包括：一、不動產貸款總量及分項（購屋、建融）控管措施，二、從今年第4季起的未來一年內，需按季量化的控管目標。

簡單說，央行要34家國銀在未來一年中「按季」控管不動產貸款量，如控管方式是甚麼？控管不動產貸款量又是多少？最終目標是：希望到2025年底，整體國銀不動產貸款量要下降。

此舉恐讓未來一年想要買房者、要核撥貸款變難也恐變貴，銀行圈預期將讓房市降溫。

據透露，楊金龍更與各銀行提示，等各銀行報告交了以後，還會「再約談一次」，意味著這份報告不能僅流於形式，而是要「具體又要量化」，銀行圈都感受到這次楊金龍是玩真的。

一家民營銀行高層坦言，不動產貸款量要下降，只有一種方法：每月還款量要大於新進件量，例如各銀行平均每月自然攤還量是50~100億元，那麼新貸放額度，就要遠低於這個水位。

那如何控管新貸放量？審查期間拉長、不收新件、排隊等撥款，又或是乾脆拉高貸款息到3%「以價制量」，這猶如就是各銀行目前的限貸令。

據了解，這波央行花了十天、約談34家國銀總經理，從第一批先從購屋、建融貸款餘額偏高、成長快速，或集中度偏高者先「個別約談」，約莫前十大不動產有高成長的放款行全到位，並直接下達具體量化的「改善」方案，貸款量就是要減降，8月底要提「改善方案」。

第二批是以購屋加建融餘額合計1,500億元以上者，有五家集體約談，第三批則是餘額1,500億元以下者，有十家一起談，這些以中小型民營銀行、區域型銀行為主者，則是9月6日前提交「規劃方案」。

也就是說，不動產餘額偏高、成長太快或集中度太高者，央行下達「一律得減降不動產總量」；若僅是小幅成長者，則是提不動產控管的規劃方案，顯示央行在這波是有層次的控管。