企業人物／尚明洋四路出擊 攻高資產族

渣打銀行財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal），曾經在印度、新加坡、香港以及台灣工作，在過去30年的銀行生涯中，因為不斷地找到新的挑戰機會，讓他對這個行業持續堅持。

尚明洋職涯中經歷五種不同市場，過去曾做過銷售、產品、抵押貸款與支付負責任，同時負責數據分析與客戶體驗。

頂級財管中心 量身訂做

在過程中如何應付挫折？他直言，在30年的銀行生涯中，總是會因為尋找到新的挑戰機會，打消離開念頭，例如協助渣打在香港打造Mox Bank純網銀，這是少數人能擁有的機會，目前Mox Bank擁有60萬名客戶，鎖定的是年輕與新興富裕客群，預計將在2025年到2026年獲利。

渣打集團2024年上半年財報出爐，財報中提到超過十次「Taiwan」，因來自這個寶島的財富管理業務成長，遠超過全球平均的27％，第2季表現也超過全球平均的25％，成績單亮眼，讓渣打必須砸更多預算，鞏固與吸引這塊島嶼上的高資產客群。

台灣坐穩渣打集團財管業務第三大獲利金雞母，尚明洋今年第3季特地飛來台灣，他直言，將把在香港、新加坡、中國大陸、印度搭建的高資產客戶業務模式延伸到台灣市場，高淨值客戶門檻訂定100萬美元，未來也將見到二間量身訂做的頂級財管中心分行，據了解，將是從其他分行搬遷而來，渣打銀不會再申請新分行執照。

招募高端人才 積極培訓

尚明洋表示，台灣100萬美元以上的高淨值客戶，是財管耕耘的主力重點，目前正在積極招募高端客財管顧問，觀察台灣富裕客群的產品需求，希望穩定固定回報，最好是月配息優於季配息，此外，因應資產傳承，也有保單投資需求，渣打在台灣已經搭建財富顧問平台，將招募更多高端財富顧問人才，並積極培訓。

尚明洋指出，台灣財富管理業務過去兩年，成長超越全球平均表現，讓渣打集團更關注這塊寶島上愈來愈多的高資產客群，台灣科技業在全球亮眼表現，的確也是財管業務成長原因之一，他表示，台灣有非常多有錢客群，財管業務機會非常龐大。

尚明洋指出，台灣在渣打集團財富管理業務中地位愈來愈重要，他認為，銀行戰略也愈來愈集中在富裕客戶上。

推差異化商品 吸引客戶

尚明洋說，渣打在台灣的財富管理策略，會從四方面出手：產品、平台、人員以及流程，目前渣打在台灣將超高淨值客戶定義在3,000萬台幣以上客群，提供這些高淨值客戶產品以差異化金融商品為主，例如私募股權、私募信貸等。

例如，渣打銀在今年攜手全球前十大與歐洲最大資產管理公司旗下的峰裕匯理投信，推出CIO精選收益基金，從渣打集團首席投資辦公室市場投資觀點出發，採取動態調整，兼顧穩定收入與長期回報。

面對人工智慧橫空出世，尚明洋強調，渣打利用AI預測客戶可能需要的下一階段金融商品，同時在貸款審批以及KYC模型中使用AI，未來計畫開發生成式AI，協助高端理財顧客提高相關生產力，改善客戶諮詢。不過，這一切目前正在探索階段，因為銀行是高監管行業，在不涉及客戶機密數據前提下，必須謹慎面對技術開發。