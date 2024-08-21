央行邀34家國銀總座喝咖啡 要求自提1年房貸降溫方案、籲資源流向首購族

房市熱到央行看不下去，7月調升存款準備率1碼，試圖緊縮市場資金，但效果顯然有限，總裁楊金龍親自出馬，8月12日至21日分批邀請34家國銀及信合社總經理喝咖啡，要求他們在9月6日以前，研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案，央行將定期審視各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。

央行業務局長潘榮耀指出，會議由楊金龍主持，業務局、金檢處、經研處、法務室均出席會議，多家與會銀行總經理表示，國內房地產市場確實過熱。

央行考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，因此要求各銀行在不影響「無自用住宅民眾」購屋、業者推動都市更新及危老重建所需資金的前提下，依據其自身經營情況，在9月6日之前，研提今年第4季至明年第4季，為期1年的自主管理不動產貸款具體量化改善方案。

潘榮耀表示，改善方案的前提是不影響無自用住宅民眾購屋的貸款需求，以及都更及危老改建的融資需求，但具體改善方案仍是由各銀行視其資金配置策規畫適當的改善計畫，但希望銀行要考量民眾的資金需求，銀行貸款資源應流向首購族。

央行表示，銀行自提具體量化改善方案，央行會加以審視，也不排除會再跟業者開會，未來央行也會就方案實施情形，檢視其實施成效。

央行表示，央行自109年12月至今年6月，共六度調整選擇性信用管制措施，防止銀行信用資源過度流向不動產市場，至112年上半年，房市逐漸降溫，不動產成長趨緩。

不過，新青安去年8月提出後，迅速加溫房市。央行指出，去年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，到今年6月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

央行表示，信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需的資金，不利經濟永續發展。銀行基於社會責任，應引導信用資源合理配置，不可助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。