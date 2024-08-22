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股票型ETF代號 將改成6碼

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

投資人對0050、00878等四碼、五碼的指數股票型基金（ETF）代號朗朗上口，但11月18日後，新發出的股票型ETF代號，將由現行的五碼數字調整為六碼數字。

臺灣證券交易所未雨綢繆，未免日後ETF代號不敷使用，決定將股票型ETF代號由五碼數字調整為六碼數字，前二碼為數字，後加四碼為流水編號。不過，一般型以外的股票型ETF，前二碼為數字，後加三碼流水編號，第六碼為英文字母。例如，以外幣計價者來說，第六碼為英文字母K；槓桿型第六碼為英文字母L、以外幣計價者第六碼英文字母為M，反向型第六碼為英文字母R、以外幣計價者第六碼為英文字母S。

債券型ETF方面，第六碼英文字母則為B、以外幣計價者第六碼為英文字母C；槓桿型、以外幣計價者，及反向型、以外幣計價者，第六碼英文字母編碼準用第一目編碼原則。

期貨型商品則是前二碼為數字，後加三碼流水編號，第六碼為英文字母U、以外幣計價者第六碼為英文字母V。

ETF 股票

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