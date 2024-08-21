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限貸令災情延燒 建商公會：突襲式政策恐「業者、購屋人雙輸」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

銀行限貸令風波愈演愈烈，市場傳，不僅民眾買中古屋貸不到款，部分預售交屋也出現「即將交屋卻要排隊等貸款」的狀況，恐怕將引爆違約交屋問題。中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全表示，突襲式的政策將產生供需失調等諸多不可預期狀況，最終將造成房地產業者、購屋人雙雙受害。

近一年預售市場買氣爆棚，讓銀行貸款額度臨近滿水位，銀行陸續開始出現不收件、排隊等貸款的現象，據悉，甚至部分民營銀行不分規模，已有「限貸」的事實，而金管會已出手向各民營銀行，了解銀行承作房貸業務的最新情況，包括是否有「限貸令」。

對此，楊玉全指出，針對央行提出的限縮貸款政策，相信本意在於強化金融體系的營運合理性，但是突襲式的政策執行，將可能產生諸多問題，甚至造成市場秩序破壞乃至供需失調等諸多不可預期狀況，最後受害的將不只是房地產業者，更可能反向傷害購屋大眾，雙輸的局面絕對不是我們期待的結果。

楊玉全表示，希望政府能夠採用漸進性處理，同時不溯及既往，能夠使業者能夠繼續穩健地經營、民眾安心購屋。

全國商總榮譽理事長兼鄉林集團董事長賴正鎰認為，房市熱絡是因為大家擔心通貨膨脹，把錢放口袋裡會變薄，寧可買房保值，政府應從根本物價著手，而非叫銀行不放款給業者，尤其台灣存款一年多前從37兆元，到現在已達60兆元，銀行為了生存才會因此放款。

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