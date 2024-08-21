央行管房貸總量 房產專家：賣家恐難期待高價

中央銀行發布新聞稿，指近期分別邀請34家國銀來行座談，請其自主管理不動產貸款總量。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，為了控總量，未來各銀行挖東牆補西牆，「不講武德說抽就抽的事情一定還有。」由於目前是選舉空窗期，狀況可能還要到明年都不會緩解。

針對此次央行控管不動產貸款總量，徐佳馨分析，首先銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價。

她認為，為了控總量，各銀行挖東牆補西牆，「不講武德說抽就抽的事情一定還有。」狀況可能要到明年都不會緩解。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，「窮的、沒關係的買方倒大霉。」消費者短期內若非銀行管道，還是能取得貸款，不過長期而言，各金融機構貸款額度有限，「池子本來就小，怕也撐不了太久」，未來下半年消費者若要購得愛屋，恐怕得多尋覓各金融體系。

根據央行新聞稿內容，自8月12日至21日分別邀請34家本國銀行與信用合作社聯合社總經理來行座談，會中籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款。

央行提出重點包括，本年以來全體銀行不動產貸款集中度居高、信用資源過度流向不動產貸款，不利金融穩定與經濟永續發展、請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，以及央行將持續關注國內房地產市場發展及銀行不動產貸款風險控管，必要時調整選擇性信用管制措施，避免資金過度流向不動產市場，以維持金融穩定及健全銀行業務。