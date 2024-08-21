全球央行年會將登場 新台幣連6升續寫近5個月高點
全球央行年會即將登場，市場屏息以待，美股熄火收黑，美元指數下挫，新台幣延續升勢，今天收盤收31.938元，升值5.5分，匯價連6升，但因觀望氛圍轉濃，台北及元太外匯市場總成交金額縮小至14.355億美元。
全球央行年會將於22日登場，美國聯準會（Fed）主席鮑爾也將發表演說，市場緊盯鮑爾釋出的訊號，期待他發表為降息鋪路的談話內容。
由於金融市場瀰漫觀望氣氛，美股陷入整理，4大指數收黑，台股今天在電子權值股回檔下，最低跌逾260點，加權指數終場收在22237.89點，下跌191.21點。
美元指數在降息預期濃厚之下，繼續示弱，一度跌至今年新低價，儘管跌深後反彈，仍無法阻擋新台幣的升值氣焰。
新台幣兌美元今天以31.95元開出後，不甩台股震盪走低，繼續強勢攻高，最高觸及31.874元、勁揚逾1角，而後因美元回彈，亞幣表現受抑，升幅也跟著收斂，不過終場收在31.938元，續寫近5個月新高價。
根據央行統計，美元指數今天續跌0.24%，亞幣互有漲跌，韓元下跌0.59%，人民幣小升0.07%，新台幣升值0.17%，日圓揚升0.29%。
外匯交易員分析，美元指數跌至波段新低後回彈，降息預期幾乎反應完畢，亞幣今天升貶互見，市場上美元買盤也不少，接下來新台幣應可延續偏升格局，但應轉為震盪走升，而不是前幾天「一飛沖天」的局面。
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