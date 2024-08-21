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獨／房貸「限貸令」風暴燒…對銀行提5問遭疑政策不一致 金管會回應

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
各銀行房貸「限貸令」風暴愈滾愈大，已有民眾抱怨成受災戶，買屋、換屋全都「交不了屋」。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
各銀行房貸「限貸令」風暴愈滾愈大，已有民眾抱怨成受災戶，買屋、換屋全都「交不了屋」。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

各銀行房貸「限貸令」風暴愈滾愈大，已有民眾抱怨成受災戶，買屋、換屋全都「交不了屋」，除得付給建商高額違約金，最終可能連房子都買不到，金管會在21日對各銀行發出問卷，提五大問，更要求各銀行得在下午四點前回覆。

這五大問，一、貴行是否有近期媒體報導所稱的房貸「限貸令」？二、請說明貴行近期房貸審核條件是否趨緊，例如貸款利率調高，或是貸款條件提高等？三、請說明貴行對房貸總量的控管機制及警戒值為何？四、請說明貴行對於房貸是否尚有可承作額度？五、請說明貴行是否有收到首購族或資金需求者借不到款項的申訴，又如何處理？

銀行圈認為，央行已明確對外宣示，要求各銀行自主控管「不動產貸款總量」，但金管會此調查，提及了購屋族，似乎較著重消費者權益保障，讓銀行圈既不知所措，又備感壓力，直言財經部會應相互溝通取得共識，政策需有一致性。

金管會對此表示，僅是想了解市場狀況。

建商 房貸 金管會

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