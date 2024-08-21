聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／房貸「限貸令」風暴燒…對銀行提5問遭疑政策不一致 金管會回應
各銀行房貸「限貸令」風暴愈滾愈大，已有民眾抱怨成受災戶，買屋、換屋全都「交不了屋」，除得付給建商高額違約金，最終可能連房子都買不到，金管會在21日對各銀行發出問卷，提五大問，更要求各銀行得在下午四點前回覆。
這五大問，一、貴行是否有近期媒體報導所稱的房貸「限貸令」？二、請說明貴行近期房貸審核條件是否趨緊，例如貸款利率調高，或是貸款條件提高等？三、請說明貴行對房貸總量的控管機制及警戒值為何？四、請說明貴行對於房貸是否尚有可承作額度？五、請說明貴行是否有收到首購族或資金需求者借不到款項的申訴，又如何處理？
銀行圈認為，央行已明確對外宣示，要求各銀行自主控管「不動產貸款總量」，但金管會此調查，提及了購屋族，似乎較著重消費者權益保障，讓銀行圈既不知所措，又備感壓力，直言財經部會應相互溝通取得共識，政策需有一致性。
金管會對此表示，僅是想了解市場狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言