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親上火線！央行總裁楊金龍十天內約完34家國銀「喝咖啡」 籲請降溫房市

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。圖／本報系資料照片
央行總裁楊金龍。圖／本報系資料照片

中央銀行21日發布新聞稿指出，央行近期分別邀請34家國銀來行座談，請其自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形；據悉，央行總裁楊金龍這十天內親上火線，對全體國銀與信合社聯合社總經理喊話，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款。

央行找國銀總經理「喝咖啡」，主要是今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高。央行自2020年12月至今年6月六度調整選擇性信用管制措施，以防範銀行信用資源過度流向不動產市場；加上相關部會賡續精進健全房市措施，截至2023年上半年，房市景氣逐漸降溫，不動產貸款成長趨緩。

但是，去年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4%，接近歷史高點的37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

央行強調，信用資源過度流向不動產貸款，不利金融穩定與經濟永續發展。信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需之資金，不利經濟永續發展。銀行基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。

此外，鑑於國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退先例，為防患未然，我國銀行業實有必要就不動產貸款集中度居高情形進行改善。

央行表示，考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，央行請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金之前提下，依據其自身經營情況，於9月6日前研提自主管理之不動產貸款具體量化改善方案。

央行將審視各銀行研提之不動產貸款具體量化改善方案，定期審視各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。

央行強調，將持續關注國內房地產市場發展及銀行不動產貸款風險控管，必要時調整選擇性信用管制措施，避免資金過度流向不動產市場，以維持金融穩定及健全銀行業務。

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