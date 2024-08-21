台產與瑞士再保險聯手 推首張建築結構安全保單

在歐洲及日本，幾乎是所有房子新標配的建築物結構安全保障保險（IDI），如今在台灣也能買得到。台產與瑞士再保險聯手，21日推出全台首張IDI保單，台產總經理陳昭鋒表示，在所有產險商品中，IDI保險是產險商品中，保險期間最長、再保險門檻最高的產品之一。

首張IDI保單，是由寶舖建設投保，位於北市大安區的建案，透過公正第三人SGS在興建過程的全程監督，讓購屋人獲得完整的安全保障，IDI保單是以屋主作為被保險人，保障屋主從建設公司所購買到的房子品質符合建築法規或是更高標準。

陳昭鋒說，保單要保人是建設公司，受益人是購屋客戶、也就是所有權人，如果房子持有者賣掉，誰買了房子就接續這張保單，現在保單保障期間是十年，十年後就要由管委會負責。假設A是原屋主，A賣給B、B自然就變成受益人，住戶必須是所有權者才能享有保障。

這張保單除了有基本型、還會提供加購附加型，例如防水，基本保障內容只有建築物的主結構，像是如果漏水就會理賠，主要重點是建築物結構，其他則是加保。這次寶舖建設買到七級地震，現在政府規定是五級地震，七級地震以內如果房子發生倒塌的危險或倒塌就要賠，超過七級以上就不賠。

他強調，這跟強制地震險無關，強制地震險是不管幾級只要倒塌都要賠，建商買這張保單是買一整棟樓，並不是幫某一住戶買，每棟樓一張保單，這次寶舖建設買兩棟、共兩張保單。

保單是在建案設計階段，就會介入，開始蓋之前就投保，起算日是等待建商拿到建照後，才開始起算十年，隨著物價通膨，保費也會依照10%的範圍調整。然而，保費的評估概念是依照建照成本的1%以上，陳昭鋒解釋，假設建照成本可能是8億多，那麼一張保單就是800多萬。