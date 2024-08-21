獨／是否有「限貸令」？財政部今出手 下令調查八大行庫

據透露，財政部今日上午向八大行庫下達指令，全面清查是否有「限貸令」，對此各大行庫授信主管人心惶惶，因為不只各大行庫，大部分的民營銀行不分規模，都已有「限貸」的事實；除了八大行庫之外，據指出，金管會也已出手向各民營銀行，了解銀行承作房貸業務的最新情況，包括是否有「限貸令」。

除了八大行庫，其他民營銀行對於「限貸」的一致作法，現在有三大共通點，包括：1、利率一律拉高至3%左右，以價制量；2、從8月中旬起，幾乎每家銀行的房貸都要改採分行向總行登記制，排隊要排上一個月；3、建商的整批型分戶房貸，除非是自家土建融案，否則的話拒接。

史上規模最大的房貸「限貸令」從7月起席捲整個金融圈，而且，恐怕直至今年底，愈來愈多的房貸戶都將「求貸無門」，尤其央行日前再找國銀去喝咖啡，要對整個不動產放款「總量管制」，對房貸戶更「雪上加霜」。

一家大型行庫主管私下直言，總量要減降，在有限的額度裡「當然是放給收益率高的放款！」由於土建融利率比房貸利率高得多，倘若有資源，一定會往土建融集中，如此一來更排擠房貸資金，尤其是首購族的房貸利率最低，特別是青安房貸恐怕首當其衝被排擠。

另二個值得注意的現象，在於銀行法第72條之2的限制，以及風險性放款對資本適足率管控影響，一是已發生有銀行放審會已差不多要核准的土建融案，建商突然獲銀行通知撤件；二是建商的整批性分戶房貸，原本說要參與的銀行臨時說不得不「抽腿」，原因就在於不動產放款的資金緊縮，結果建商竟然要客戶「自己想辦法找銀行」，讓購屋民眾傻眼，這恐怕又將掀起另一場台灣的「房貸之亂」。