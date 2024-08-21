債券 ETF 湧人氣 長天期美債與投等債受青睞

美國聯準會9月降息幾成定局，債市多頭格局可望確立，也帶動投資人持有債券ETF的意願，觀察8月以來受益人數增加前五大的債券ETF，都有4,000人以上的增長。中國信託投信表示，隨著高利率環境將邁入尾聲，投資人可趁近期美債殖利率反彈之際，逢低買進長天期美債ETF，或是信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF，掌握債市長線利多投資契機。

全球央行年會將於本周五（23日）召開，市場關切聯準會主席鮑爾談話內容，是否可能在9月降息前，釋出更多的寬鬆訊號。此外，輝達（NVIDIA）即將公布財報，投資人也關注是否能擊敗市場預期。因此近期股市在一波跌深反彈後，開始進入橫盤整理格局，美債殖利率則是在月初一波驟降後緩步彈升進入整理，顯示市場情緒稍微冷靜。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，觀察近期美國公布經濟數據，雖然「憂喜參半」，但整體而言並不悲觀，月初對於美國經濟陷入衰退的恐慌已消散大半，「軟著陸」仍是未來美國經濟的主要基調，聯準會9月降息1碼、今年降息3碼是多數研調機構的共識。而美債殖利率也隨著經濟衰退預期降低而出現反彈，在降息循環周期確立的情況下，反而是債券ETF投資人逢低買進的好時機。

根據CMoney統計，8月受益人數成長前五名的債券ETF，主要聚焦在長天期美債ETF，以及信評較佳的投資等級債券ETF，8月以來受益人數增加都在4,000人以上。

張瓈尹說，美債ETF因安全性高，違約風險低，且流動性較債券更高，因此成為一般投資人的債市投資首選。至於投等債因財務體質穩健，近期信評持續改善，也意味債券信用利差有望收斂，利於債券投資。

中國信託投信建議，隨著高利率環境邁入尾聲，投資人可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF，另外，接下來面臨美國總統選舉的不確定性，投資等級債券ETF可作為降波動的資產配置一環；此外亦可搭配長天期美國公債ETF，未來聯準會啟動降息循環後，後續資本利得的成長空間也較大。