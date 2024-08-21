永豐金總座朱士廷：第4季影響市場有三個變數

永豐金總經理朱士廷今日表示，第4季影響市場有三個變數，永豐金會密切留意。包括美國聯準會降息幅度是否符合預期、美國總統大選結果、以及AI在資本市場的續航力。

他並在法說會前記者會上證實，已由永豐金證券向金管會送件申請輕量沙盒。

朱士廷也分析，政治局勢較難預料，到底誰當選美國總統，台灣本身是島鏈經濟，受影響很大，也須觀察，目前永豐金評估，美國經濟應只是軟著陸，不會衰退。至於AI後續的表現，朱士廷指出，AI上半年在資本市場熱炒，雖然股價表現不致像20年前的網路泡沫化，但上半年股價下跌之後，市場也將去省思AI在基本面的真正效益，這些都是下半年經濟面的重要變數。

朱士廷也表示，市場預期聯準會在9月降1至2碼（1碼是0.25個百分點），到了12月，今年底之前合計降三碼，這是目前普遍的預期，降息對銀行或證券都有影響，但永豐金對局勢審慎樂觀，認為不致對金融業造成太大衝擊，