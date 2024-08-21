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房價高須考量風險 永豐銀總座：房貸今年成長率將低於3%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐銀行總經理莊銘福。圖／本報系資料照片
永豐銀行總經理莊銘福。圖／本報系資料照片

永豐銀行總經理莊銘福今日表示，今年永豐銀房貸業務成長目標訂定在3%以內，趨近於零的成長，最主要因為房價高，對民眾負擔能力要認真考慮，這是基於風險控管考量。

莊銘福進而指出，年輕人在房貸支出上，若去買預售屋，2、3年之後交屋，等交屋之後，再給予2、3年寬限期，但正確算法要把本息算進去，若超過三分之一薪資在房貸支出上，這就太多。至於放款，永豐銀希望今年能有8%至10%的成長，存款亦以接近10%為目標追求成長。

莊銘福是在永豐金法說會前記者會上，做出以上表示。

莊銘福也明確表示，內部評估之後發現，市場上BNPL（先買後付）涵蓋的較低風險的客層，其實永豐銀信用卡業務都已可以涵蓋到，因此，永豐銀不需要再開第二個戰線去承作BNPL。對於「點數生態圈經濟」以及是否加入權益切換行列？莊銘福指出，有感於市場上類點數氛圍愈趨濃厚，永豐銀的DAWAY卡亦和line point連結，不過永豐銀從信用卡業務也發現仍有相當的消費者偏好現金回饋，因此：「未來現金回饋及點數都會並重！」

對於權益切換，莊銘福表示，由於權益切換仍有一定的操作難度，永豐銀現階段尚不跟進。

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