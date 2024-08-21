林伯豐連任三三會理事長 呼籲核綠共存、兩岸交流

三三會在今天（21日）召開第9屆第1次會員大會。大會中選出第9屆理監事，並隨即召開理監事聯席會。台玻集團董事長林伯豐連任三三會第9屆理事長。林伯豐今日指出，未來三年將繼續發揮三三會的角色與功能，為台灣經濟的持續發展貢獻心力。

林伯豐說，三三會是台灣重要的民間團體，會員包括台灣營收前100大企業、國內知名上市櫃公司、日籍企業，以及由年輕優秀企業家組成的青年會。未來主要方向，將包括「提供政策建議，協助政府改善投資經營環境」、「深化國際經貿交流，協助企業全球布局」、「推動兩岸經貿交流，以利兩岸關係穩定發展」。

林伯豐指出，未來將透過與財經部會首長、業界領航者及知名專家學者，針對新興產業發展、能源政策（核能與綠電共存）、財稅金融、全球氣候變化和環境議題、國際及兩岸情勢等，透過各種管道，繼續為企業發聲，提出政策建議，提供政府施政參考，期盼政府能建構良好的經營與投資環境，鼓勵創業和創新投資，以提升企業在全球的競爭力和創造更多就業機會。

林伯豐表示，三三會成立以來致力推動國際經貿交流，並與重要工商團體簽署合作備忘錄。已於日本大阪商工會議所、京都商工會議所、靜岡縣商工會議所、熊本經濟同友會、香川商工會議所連合會、瑞穗銀行、東京大學、早稻田大學等10個日本機關團體簽訂MOU。未來將繼續扮演鏈結台日經貿合作的關鍵角色，進行台日技術研發及人才培育的合作，為台日企業創造更多商機。

第三，林伯豐呼籲推動兩岸經貿交流，以利兩岸關係穩定發展。他說，兩岸經貿交流是帶動台灣經濟成長的動力來源，應避免兩岸地緣政治風險的影響。由工商團體推動兩岸經貿交流與互動，對緩和兩岸關係有實質助益。

他說，三三會將配合政府的兩岸經貿政策，繼續組團前往大陸參訪，拜會大陸各省市政府、台辦及台商協會，了解台商在大陸投資的政策方向，並協助台商提升經營獲利環境。