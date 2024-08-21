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面對市場併購議題 永豐金總座：有二大利器反制被收購

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控總經理朱士廷。圖/本報系資料照片
永豐金控總經理朱士廷。圖/本報系資料照片

中信金台新金搶親新光金，成為目前金融圈最受矚目的消息，被問到併購話題，永豐金總經理朱士廷今日表示，永豐金未來的併購仍鎖定銀行及證券為目標，不會考慮壽險。至於會否擔心永豐金也成為別的金控擬公開收購的對象？他回應，股東持股穩定，不論是大股東或機構法人股東都穩定，將是永豐金反制其他金控公開收購的最好利器。

朱士廷也指出，金融業的公開收購，仍要主管機關核准，且得有很多要件配合。首先是投資人要接受，二者是對企業是否有幫助？回過頭來看永豐金是否成為被公開收購對象的可能，朱士廷作出上述回應，認為其他金控要公開收購永豐金，並不容易。

對於總資產的成長，朱士廷表示，永豐金的資產成長，從1兆至2兆花了10多年時間，但從2018年之後速度加快，2018年1.6兆，到2020年已超過2兆，而2024年已破3兆元，現在希望最慢未來5年內，永豐金再增加1兆，超過4兆元為目標。

朱士廷也指出，壯大資產有二種方式，一種是有機式自我成長，另一種是靠併購，永豐金目前目標是希望把銀行能做得更深，另外，證券已有一定規模，希望再壯大。他並明確指出，把銀行及證券「做深」，這是目前永豐金的主路徑，永豐金銀行為主，證券也大，是永豐金的二個雙引擎，因此，未來併購策略，仍以銀行證券為主，且國內外對象都有可能。

中信金 併購 台新金 永豐金 股東

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