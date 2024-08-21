王國材接棒中華郵政董座 盼善用優勢加速數位轉型

中華郵政公司21日舉行董事長交接典禮，新任董座王國材致詞時提到，因應人工智慧、數位化的時代，郵政可善用優勢並加速數位轉型，讓郵務、儲匯、壽險服務升級，另8兆2,000 億元郵政資金如何提升資金運用效率以增加營收，都是當前最重要課題；希望與全體同仁一起打拚，讓中華郵政順利轉型，邁向下一個百年榮景。

王國材今日從前董事長吳宏謀手中接下印信正式接下中華郵政公司董事長一職，王國材致詞時提到，他在2017、2019年兩次代理中華郵政公司董事長，很感恩有這個緣分，再次回到郵政大家庭；並在吳宏謀的交棒下，接下董事長一職，這幾年全球面臨產業數位轉型以及新冠疫情，郵政公司在吳宏謀帶領下，不僅致力於推動環境永續與數位轉型，更協助政府進行防疫物資的配送、振興券發放，贏得全國各界的高度讚譽。在吳宏謀奠定的良好基礎下，相信郵政業務也能一棒接一棒，郵政業務也會持續發展與進步。

對於未來發展，王國材表示，民眾用郵習慣已改變，加上金融服務不斷創新以及台灣逐漸邁入超高齡社會等多重影響下，未來中華郵政公司在郵務、儲匯與壽險等三大服務項目上，將會橫極面對並持續提出創新作為，包括透過簡化郵務整體作業流聲，提升營運效率，或是導人數位科技，提供多元商品等，以提高客戶的滿意度，並且讓郵政服務邁人新的里程碑。

至於引進人才，王國材則說，民間也有很多投資高手，未來不排除從民間銀行或學術單位尋找，協助中華郵政進行數位轉型與創新，今天也是他上任第一天，接下來就開始著手進行尋找。

對於創新與轉型，王國材則表示，自己先前在當交通部長時，就已經開始利用新科技導入運輸，未來也會開始推展中華郵政的數位轉型工作，例如利用AI等創新科技都是可以列入考慮的方式，重點是必須要符合世界潮流，像是流程簡化上也都需要再著墨，此外也會針對資金的運用進行盤點，像是避險基金是否需要調整等，都還需要進行檢討。