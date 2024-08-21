富邦人壽以公平待客打造友善職場 用「good I.D.E.A」成就 good job

在多元化的職場環境中，公平待客的意義越來越受到重視，富邦人壽不僅將公平待客視為對每一位顧客及社會大眾的承諾，推行「共融」(Inclusion)、「多元」(Diversity)、「公平」(Equity)、「行動」(Action)」的「good I.D.E.A.」理念，更進一步將公平待客的精神融入職場文化，落實「友善服務原則」，協助各種不同背景、行業的人士轉職保險業，用「good I.D.E.A」成就good job。

從內到外落實公平待客 從工作中找到人生價值

富邦人壽業務通路處資深副總經理陳寬偉表示，現代人對工作的想像與需求與過往大不相同，求職者除了考量薪資、福利及未來的發展性，也會確認公司的企業文化與品牌精神是否與自身價值觀相符。富邦人壽從內到外落實公平待客精神，不僅能提供客戶更多元友善的服務，更期待招攬到具有相同信念的夥伴，讓同仁獲得薪水之外的使命感，形成「企業公平對待員工、員工公平對待客戶」的正向循環。

富邦人壽透過完善的職涯規劃與訓練，讓真正有實力的人可以獲得與努力相符的高收入，2023年全體業務同仁的薪資成長幅度達到25%，業務主管超過三成，若是通訊處處主管更高達46%。強盛的經營團隊以及豐沛的企業資源，更賦予業務員獨一無二的競爭力，只要依照公司規劃的組織發展方向循序漸進，最快6個月能晉升主任、3年成立通訊處，創造屬於自己的事業藍圖。

百貨業櫃姐轉職保險業，開啟全新職涯篇章

竹冠通訊處吳家萱原先在百貨公司擔任專櫃人員，是專櫃的銷售天后，有亮麗的業績表現，如不特別留意，從外觀上看不出她是聽覺障礙人士。在百貨業6年，即使有很好的銷售表現，卻始終找不到工作價值，加上眼看入行近20年的前輩因公司體制被迫離職，讓她下定決心轉換跑道。吳家萱觀察後認為，壽險業務員自主性高、成就沒有天花板，正是她夢寐以求的職業，便主動向在富邦人壽任職的親戚表達強烈的入職意願，親戚並未因吳家萱的狀況而婉拒，反而手把手的帶她入門，鼓勵她一定會成功。

起初家人因擔心並不看好吳家萱轉職，她堅毅的個性並沒有令人失望，除了靠著錄音反覆練習、積極學習專業知識，也克服不擅社交的個性勇於陌生開發，主管和同仁在了解她的情況後，也會刻意放慢語速並耐心覆述，並熱心地提供協助。例如某次增員過程，吳家萱因為在汽車後座聽不清楚前座增員對象的談話，同車的夥伴發現後便假裝閒聊，巧妙地再次複誦，讓吳家萱能了解內容後自然接話；在較大的演講場地，同仁也會貼心調大音量。透過自身的努力、友善的職場環境，再加上扎實與專業的培訓，讓吳家萱入職3個月便拿下竹苗區部的新人王，二年快速晉升成為業務經理，也擁有自己的團隊夥伴，更成為富邦人壽育鷹創業說明會主講人，在公司內部經常受邀演講，分享她的從業經驗。

在富邦人壽感受到公平待客的真諦，吳家萱也不吝將這精神傳遞給客戶，當遇到情況特殊的客戶，她都會嘗試跟公司多做溝通，也不乏許多成功案例。入職至今6年，吳家萱的聽力雖不斷在惡化，但她仍樂觀地表示「我成功的速度要大於聽力受損的速度」，只要還在富邦的一天，她就會繼續將這份正向的力量傳遞下去。

富邦人壽深知，每位員工都是獨一無二的個體，擁有不同的背景與經驗，為協助員工不受外在條件拘束，都能透過個人的努力達到想要的報酬與成就，富邦人壽致力於建構良好的發展平台，營造尊重多元、包容差異的職場環境，除協助身障同仁申請工作所需的輔具，更核發手語翻譯證照獎金，鼓勵業務夥伴提升與身障人士的互動能力，並根據不同情況予以個人化的協助，讓每位同仁都能發揮所長、找到人生價值。