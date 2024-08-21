康和產學合作營 董座勉勵同學收穫滿滿

康和證券（6016）致力培育金融人才，第16屆康和暑期產學合作營日前閉幕式，此次共有來自台大、政大、清大、台北大學、銘傳、東海、美國紐約大學阿布達比分校、加拿大多倫多大學等8所國內外大學同學們參與，提供理論與實務並行的學習機會，培養對金融證券市場概況與各項金融商品的了解。

康和證券董事長鄭大宇還特別與學員們深入對談，在傾聽每一位同學於各部門這段期間的學習心得後，勉勵同學們在康和6周期間的見習均能收獲滿滿，以後深耕學習自己想要發展的方向，這也是康和16年來舉辦暑期產學合作營最大的初衷與期許。

同時鄭大宇也與同學們分享，其實證券公司不是只有大家較為熟悉的經紀交易業務部門，另有投顧進行產業研究、風險管理專注風控、承銷、債券、財富管理等等；在前一陣子股市大跌時，風險控管尤為重要，能夠盡量讓客戶不在大跌時受傷，已是證券商的企業社會責任，也是非常重要的課題。

康和證暑期產學合作營，動員集團的經紀事業群分公司、數位行銷部、股務代理部、承銷部、新金融商品部、債券部、風險管理室、人力資源部、康和投顧等單位，各部門同時安排一位輔導員，進行實習期間的教導。同學們並做期末分組結業成果發表，聚焦如何提升企業好感度之數位行銷方式，如何讓年輕人更加了解投資理財，建議一站式服務之數位整合等。

同學們也在對談中分享參與產學合作營的反饋，「應用資料庫做很多數據分析，從頭到尾自己完成某一產業與公司的研究分析，確定以後想朝產業研究方向發展」、「看產業研究報告，與自己下筆寫研究報告差很多，用相反視角看事物」、「確定以後要往金融產業發展，也在這段期間買了人生第一支股票」、「學到很多在學校沒有學到的」、「終於了解理論與實務的差別」、「感謝康和證券給予的學習機會，特別是一對一輔導員制度」等。