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台泥私有化歐洲子公司NHOA 擬加碼最多1.6億促法國下市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥董事長張安平。聯合報系資料照
台泥董事長張安平。聯合報系資料照

台泥（1101）21日凌晨公告，間接子公司台泥歐洲控股B.V.（Taiwan Cement Europe Holdings B.V.）原擬對歐洲子公司NHOA S.A.提出收購11.13%股權，並促成NHOA自法國下市，現在決議提高每股收購價由1.1歐元，漲至上限1.25歐元。據估計，台泥將因此最多增加460萬歐元（約新台幣1.63億元）。

據了解，台泥董事會決定調整以每股現金價1.25歐元收購位NHOA.S.A.在外流通的股份後，預計收購成本最多增加約460萬歐元。但台泥評估NHOA S.A.私有化後，光是每年省下的上市及監管行政成本和費用就超過500萬歐元，將有助提升NHOA營運效能。

台泥今年6月13日曾經宣布，台泥歐洲控股B.V.針對NHOA S.A.股份提出收購要約，每股現金價格為1.1歐元。如果法律條件滿足，將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序（Squeeze-out），這將使得NHOA股份從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。

不過根據台泥21日最新公告，對於台泥歐洲控股B.V.收購NHOA S.A.的事項，由於被收購公司NHOA的特別委員會對公開收購價格提出不同意見，因此台泥董事會決議調整收購NHOA S.A.股份相關條件，為取得法國證券監管機關Autorite des marches financiers（AMF）的核准，台泥集團將調整每股收購價格由1.1歐元調高至上限1.25歐元，以促成對NHOA S.A.股份公開收購。

台泥今年6月13日發布收購資訊後，台泥名下NHOA S.A. 持股原本已達到 92.21%，為了收購NHOA.S.A.在外流通股份，並為未來NHOS S.A.從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市預作準備，但是NHOA因收購而成立的特別審查委員會對台泥提出的每股現金價1.1歐元表示不同意見，因此經過台泥20日董事會決議，同意將每股現金收購價格由1.1歐元提高為1.25歐元。

台泥 金價

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