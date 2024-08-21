新新併生變！新光金第五大股東公開呼籲：慎選合併對象

中信金（2891）20日發布重大轉投資決議，有意公開收購新光金（2888）股權，引發市場關注。對於中信金、台新金（2887）兩家金控都搶買新光金，位居新光金前十大股東中，持股第五大的南部大股東裕鐵企業表示，呼籲新光金董事會，應慎選合併對象。

身為持有新光金股權總計達4%的南部大股東表示，該公司長期投資新光金，是看好金融產業長期發展潛力，以及未來的金控合併效益。

新光金南部大股東指出，金融業的獲利空間首重資產規模，而新光金控的主體是壽險，因此合併對象的增資能力更加重要。不管是從大股東、小股東的角度來看，台新金的資產規模與增資能力，都只是金控中段班，不是新光金最好的合併對象。

該大股東也要求新光金董事會，合併價格才是最重要的條件，不能只針對「台新金」來評估，中信金的出價能力應該相對有優勢，以符合所有投資人的權益。

該大股東呼籲，企業選擇合併對象，應該選擇體質好、出價能力高，不是家天下，中信金已公開表達合併新光金的意願，不管就資產規模、經營績效，還是出價能力，對新光金來說，中信金就是國內金控唯一、且最好的合併對象。