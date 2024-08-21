金融圈「核彈級」事件…辜仲諒出手 打亂吳東亮算盤

中信金（2891）搶親新光金（2888），被視為中信金大股東辜仲諒回歸的「起手式」，不過這對於不惜與兄長撕破臉，也要一統新光集團霸業的台新金（2887）董事長吳東亮而言，等同於遭到核彈級襲擊。

接下來辜、吳兩人將在各個不同戰場短兵相接，第一場戰役就是周四的台新金、新光金董事會，換股比例高低勢必是攻防重點，緊接著金管會對台新金及中信金兩案的態度，是第二大戰場。

時隔17年，中信金大股東辜仲諒在今年5月重返中信金董事會，消息人士先前便預言，辜仲諒重返中信金很明顯就是要「幹大事」，果然不到一個月，中信金就要從台新金手中「搶親」、奪下新光金消息便在媒體曝了光、轟動整個金融圈。

消息指出，為了台新金要合併新光金，新光金創辦人吳東進主動找上辜仲諒洽談、希望中信金能成為「援軍」，兩家族從父執輩一代便有交情，吳東進獨子吳昕東又娶了中信金大股東、董座顏文隆的姪女顏瑋儀，兩大金控大股東有這層關係，辜仲諒和吳東進也算得上是「姻親」。

台新金董事長吳東亮。聯合報系資料照

據傳，聽聞中信金要搶親，台新金董事長吳東亮急跳腳、認為以吳家與辜家「兩代交情」，中信金此時不該介入台新金與新光金的合併「家務事」，但辜仲諒併購新光金的意志十分堅定，甚至表態願意開出比台新金更優的價格「迎娶」新光金。

消息人士表示，以中信金的立場，若真能吃下新光金，就能奪下「上市金控第一」寶座，且新光金旗下還有大型壽險新光人壽，對於壯大中信金旗下壽險子公司規模有如吞下顆「大補丸」，因此中信金為併購新光金已鴨子划水數個月，甚至不惜捨棄原先有意併購的京城銀。

不論有多少買家有意吃下新光金，金管會的態度、新光金創辦人吳東進的意願，以及併購者本身的「口袋」是否夠深，都是最終能否成功推動合併的關鍵。