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併購案白熱化…新光金股價 價量齊揚

經濟日報／ 記者謝柏宏黃淑惠／台北報導

新光金併購案白熱化，中信金、台新金雙龍搶珠，新光金（2888）股票昨（20）日價量齊揚。

昨天台股盤中傳出中信金將召開董事會通過新光金併購案後，激勵新光金股價爆量大漲，成交量達71.3萬餘張，居上市櫃第一大量，終場大漲0.7元、收11.8元，漲幅6.3%。

業界認為，若新光金能風光出嫁，且價格優於預期，大股東新纖等都將受惠。受此消息激勵，昨日新纖股價收16.95元、上漲0.85元、漲幅逾5%，成交量放大至1.66萬張，較前一天2,000餘張有數倍差距。不過，同為新光金大股東的新保股價相對平靜。

根據公開資訊，新光金大股東中，受到矚目的泛新光家族成員除了未上市的新光三越外，上市公司新纖持有新光金17.2萬張、握有股權1.11%，新保持有11.4萬張、股權0.74%。

對於市場關注，新纖昨日回應，雖然該公司擁有新光金持股，但一向專注本業經營，從不過問新光金經營權問題，對資本市場反應中性看待。

新纖今年營收獲利表現不俗，第2季稅後純益4.4億元，年增104.2％，上半年稅後純益7.95億元，較去年同期增加230.4%，營運貢獻主要來自光電、化纖及塑膠三大事業群。

新纖從塑化業起家，在光電相關子公司外，另有來自金融業相關子公司，營運都會併入新纖合併報表。

新光金 新纖

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