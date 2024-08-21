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新光金併購案 中信擴展壽險...看這一役

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

「新新併」殺出中信金（2891）搶親，若中信金成功併購新光金（2888），中信金資產規模可望達13.6兆元，超越國泰金（2882）的13.3兆、富邦金（2881）的11.8兆元，成為全台第一大上市金控。

不僅如此，中信金的保險事業將擴大版圖，新契約保費可望從市場第六躍升至第三名，獲利可望由第四躍升至第三名。

依照中信金6月底資產規模8.5兆元，併了5.1兆的新光金，資產規模將達13.6兆元，依中信金昨（20）日市值約7,357億元，新光金市值為1,823億元，如果中信金順利併購新光金，市值可望大幅提升，目前金控市值第一大為富邦金1.17兆元、國泰金市值9,902億元，用市值看，中信金居第三。

若中信金成功收購新光金，市場預估，對中信金壽險版圖最有利。根據最新數據，若以新光人壽今年前七月新契約保費（FYP）315.2億元，台壽是287億元，兩者相加突破600億元，緊追國壽和富邦壽之後，躍升為第三大壽險。

中信金 富邦金 新光金

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