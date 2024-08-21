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新光金併購案 雙龍搶珠...市場寫三劇本

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

原本台新金（2887）與新光金（2888）的「新新併」，出現變數，台新金控新光金控即將於22日召開董事會，討論兩金控換股合併計畫。面對「雙龍搶珠」的局面，市場也推演出三套劇本。

新光金日前已順利完成138.6億元的現金增資，並將全數於22日挹注新光人壽，再加上新壽近期營運、獲利轉強，據了解，新壽資本適足率（RBC）有機會於8月底順利達標，當資本問題解決後，合併一案也浮上檯面。就在市場以為台新、新光兩家「新新併」即將順利啟動時，沒想到殺出中信金出馬搶親。

對此，市場人士也推演出此合併案的三套劇本，第一套劇本，中信金（2891）採公開收購方式於20至50日內收購新光金最低50%以上的股權，即為成功，公開收購不成功則為破局，於一年內不得就同一公司進行公開收購。

第二套劇本，中信金與台新金都採用公開收購方式，即雙方展開價格攻防戰，最後在股東會上進行對決；第三套劇本，假設台新金提高換股比例，而台新、新光雙方董事會皆表決通過，即可推進合併案至下一步，包含股東會通過，還必須金管會及公平會點頭才能成案。在這過程中，中信金仍可持續收購新光金股權。

市場也分析三家金控分別合併後的規模變化，截至6月底，中信金總資產約8.5兆元，新光金總資產5.1兆元，台新金3.2兆元，假設新光金與台新金合併，總資產規模為8.3兆元，躍為國內第四大金控，有機會與中信金一較高下，屆時中信金將面臨被超車的挑戰。但若合併，總資產規模將達13.6兆元，將超越11.8兆元的富邦金及13.3兆元的國泰金，成為全台上市第一大金控。

中信金 台新金控 新光金控

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