中信金收購新光金 吳東進態度成敗關鍵

富邦金（2881）是在2022年11月11日合併日盛金，是台灣金控業非合意併購首例，當時富邦金在符合四大非合意併購要件下，金管會同意富邦金採公開收購方式合併日盛金，那麼，這套模式能套用在中信金（2891）身上嗎？

分析認為，新光金（2888）大股東吳東進是否願意出售持股給中信金，是中信金能否收購新光金成敗的關鍵。

回顧富邦金是先公開收購日盛金達50%持股，其中日盛金大股東日本新生銀出售三成持股是成就該合併案最大關鍵。

隨後，富邦金召開股東臨時會，改選日盛金董事會，掌握日盛金董事會主導權再推動合併，這時候雙方就從「非合意」變成「合意」。異議股東的建高怎麼處理？當時富邦金掌握了日盛金董事會，再開了股東會表決通過，當股東會通過、日盛金成消滅機構，建高手上日盛金股票就成壁紙，建高只能被迫出售持股給富邦金。

一家金融業高層坦言，中信金非合意併購新光金，的確可循富邦日盛模式，似乎符合金管會主委彭金隆所言開大門走大路、符合股東權益，最終仍「合意」的立場，但中信金公開收購新光金會面臨兩大挑戰。

一、新光金大股東吳東進，是否願意如日本新生銀出售持股給中信金？是中信金能否收購新光金成敗的關鍵。二、就算吳東進願意出售14%持股助攻，當中信金開股東會、改選新光金董事會時，另一派股東的反撲或是引發雙方不和諧，金管會態度也成觀察重點。