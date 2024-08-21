快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

中信金收購新光金 吳東進態度成敗關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

富邦金（2881）是在2022年11月11日合併日盛金，是台灣金控業非合意併購首例，當時富邦金在符合四大非合意併購要件下，金管會同意富邦金採公開收購方式合併日盛金，那麼，這套模式能套用在中信金（2891）身上嗎？

分析認為，新光金（2888）大股東吳東進是否願意出售持股給中信金，是中信金能否收購新光金成敗的關鍵。

回顧富邦金是先公開收購日盛金達50%持股，其中日盛金大股東日本新生銀出售三成持股是成就該合併案最大關鍵。

隨後，富邦金召開股東臨時會，改選日盛金董事會，掌握日盛金董事會主導權再推動合併，這時候雙方就從「非合意」變成「合意」。異議股東的建高怎麼處理？當時富邦金掌握了日盛金董事會，再開了股東會表決通過，當股東會通過、日盛金成消滅機構，建高手上日盛金股票就成壁紙，建高只能被迫出售持股給富邦金。

一家金融業高層坦言，中信金非合意併購新光金，的確可循富邦日盛模式，似乎符合金管會主委彭金隆所言開大門走大路、符合股東權益，最終仍「合意」的立場，但中信金公開收購新光金會面臨兩大挑戰。

一、新光金大股東吳東進，是否願意如日本新生銀出售持股給中信金？是中信金能否收購新光金成敗的關鍵。二、就算吳東進願意出售14%持股助攻，當中信金開股東會、改選新光金董事會時，另一派股東的反撲或是引發雙方不和諧，金管會態度也成觀察重點。

中信金 富邦金 股東會

延伸閱讀

金管會主委彭金隆：打詐工作永無止盡 科技執法更具效率

殺盤兇手找到了！擔保維持率跌破160% 要救市了嗎？

獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟不同調

正子電腦斷層篩出554人罹癌 吳東進試用新儀器

相關新聞

新新併生變 中信金搶親…若收購成功將躍金控龍頭

「新新併」添變數，中信金宣布搶親新光金。中信金昨（20）日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金。中信金表...

金融圈「核彈級」事件…辜仲諒出手 打亂吳東亮算盤

中信金搶親新光金，被視為中信金大股東辜仲諒回歸的「起手式」，不過這對於不惜與兄長撕破臉，也要一統新光集團霸業的台新金董事...

新光金併購案白熱化…金管會：金金併 開大門走大路

台新金與新光金才要在周四（22日）同步開董事會，提出換股合併案，昨（20）日卻殺出中信金「搶親」，金管會核准與否成關鍵。...

新聞眼／新光金花落誰家 兩金控跟時間賽跑

中信金二十日終於正式出手，要直接透過「非合意併購」方式來併購新光金，到底新光金最後花落誰家？現在不論是中信金、台新金都面...

中信金搶親 擬公開收購新光金

新新併昨出現戲劇性轉折，在台新金、新光金在周四召開董事會通過合併案的最後時刻，中信金突然殺出來「搶親」，昨召開臨時董事會...

台幣連五升站上31關 收在31.993元

熱錢匯入潮告一段落，新台幣匯率升勢逐步緩和，昨（20）日終場升值3.7分，收在31.993元，睽違近五個月後重返31字頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。