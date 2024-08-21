新光金併購案白熱化…金管會：金金併 開大門走大路

台新金（2887）與新光金（2888）才要在周四（22日）同步開董事會，提出換股合併案，昨（20）日卻殺出中信金（2891）「搶親」，金管會核准與否成關鍵。金管會副主委陳彥良昨提出金管會對合併案的三大立場，一、要合法、合規「開大門走大路」，二、金融市場秩序安定，三、股東權益保障。

陳彥良直言，這三大立場就是金管會基本態度，目前申請案件還沒進來，無法評論。

據了解，中信金早已拜會過銀行局長莊琇媛，說明昨日將召開董事會並將依「金控投資管理辦法」向金管會申請投資新光金，採「非合意併購」。

這也是繼富邦金非合意併購日盛金後，第二家啟動非合意併購的「金金併」案。依「金控投資管理辦法」，有三大重點，一、中信金需在金管會核准投資日起的三個月內，依公開收購相關規定，對新光金進行股份收購一次購足。

二、在未經金管會核准投資前，不能提早布局，關係人不能再主動增加持股，經核准後，關係人也不能是應賣人，三、最長三年內需完成整併，中信金得對新光金具有實質控制力。

因中信金是採「非合意併購」，依該規定，要啟動「非合意併購」有四大要件，資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好，據估算，中信金應都符合這四大要件。

換言之，中信金挾著天時（符合金管會法規）、地利（新壽財務大幅改善），只差人和（新光金董事會）了，若再獲得金管會核准這「東風」，合併新光金只差臨門一腳。