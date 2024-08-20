新光金花落誰家？中信金、台新金的法律攻防即將登場

中信金控20日出手，宣布直接透過「非合意併購」的方式來併購新光金，最後新光金花落誰家？不論是中信金、台新金都面臨和時間賽跑的壓力，而且，雙方將進入法律戰的攻防對決。

據指出，儘管中信金來勢洶洶，但本周四的台新金、新光金兩家金控的董事會仍將同步進行討論雙方的換股比例，而且以公司派的三分之二絕對多數優勢來看，估計新光金的董事會仍可望過關換股比例。法界人士指出，接下來，台新金和新光金公司派恐怕得以最快的速度，亦即在45天之內召開股東臨時會通過合併案，來反制中信金的公開收購。

倘若股臨會的召開時間拖延，原本就挾出價優勢的中信金，所發動的公開收購若趕在台新、新光雙雙召開的股臨會之前達陣，那麼即使二家金控董事會都已通過換股比例，恐怕也沒用。

至於中信金公開收購的價格，併購經驗豐富的業界人士指出，該價格應會出到30%，甚至更高的溢價，新光金近一個月來的均價在10.5元左右，有機會出到每股13至15元之間的水準。而依規定，中信金要在20至50天內完成公開收購，亦即，倘若金管會能在這二周內核准中信金的公開收購申請，若一切順利，最快應可望在9月中旬完成公開收購，恐怕就會讓「新新併」破局。

不過，中信金的公開收購即使訴諸於高價，最終能否成功，仍有待觀察。以外資為例，新光金目前的外資持股大約18%，台新金由於先前和財政部打彰銀經營權之爭多年的經驗，在外資領域努力多年，因此外資會否因為價格而大舉倒戈，仍有待觀察；另外，整個新光集團企業在新光金的持股仍超過3成，由於彼此是複雜的「樹狀持股」架構，新光家族除了價格之外，新光老字號招牌畢竟是情感上的牽絆、員工照顧等問題，因此，中信金出高價之外，恐怕需要有更多論述。

富邦金併日盛金，也曾採用用公開收購的方式，金融圈人士透露：「新光金旗下的元富證券，也有同樣的故事。」當年本來富邦金也想併元富證，但被新光金捷足先登，介入申請從市場上先買了25%的股權，之後再陸續從市場上買進超過三分之一的股份。

而此次中信金擬採的公開收購模式，據消息人士指出，中信金內部沙盤推演有二種作法，一是直接收購到51%達陣，然後再換股合併；另一種則是公開收購分二階段進行，第一階段先買到30%，第二階段再買到51%，之後再換股合併。

倘若金管會同意，將是繼富邦金併日盛金之後，國內第二件以公開收購所推動的「金金併」。至於金管會的態度，金管會副主委陳彥良今日表明併購三大原則，除了要求台新金，也同樣要求中信金，包括必須開大門走大路、必須維持市場秩序，還有股東權益的維護。特別是維持市場秩序上，隨著中信金將發動公開收購的消息傳出，原本就已被「新新併」題材激勵的股價，預期心理所引發的波動將更大。除了出價本身的高低，這種價格波動也會影響股東權益，這些都將是金管會重視的問題。在面對「雙龍搶珠」，金管會心中的一把尺到底如何衡量，也更受外界矚目。