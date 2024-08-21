台幣連五升站上31關 收在31.993元

熱錢匯入潮告一段落，新台幣匯率升勢逐步緩和，昨（20）日終場升值3.7分，收在31.993元，睽違近五個月後重返31字頭價位，總成交量為18.135億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率已連五日升值，累計升值4.77角，估計短期內將維持偏強格局。

匯銀主管透露，昨天熱錢與出口商在開盤時蜂擁進場拋匯，市場上美元供給大幅增加，新台幣匯率瞬間攀升至31.842元高點、最多升值1.88角；不過這波拋匯潮結束後，匯價未再進一步走揚，進口商便開始進場撿便宜的美元，使新台幣匯率升值幅度持續縮減。

匯銀主管透露，一早熱錢和出口商都在拋匯，激勵新台幣匯率猛升1.88角，央行也不斷進場敲進美元，避免新台幣匯率升勢失控。到了午後，市場氣氛丕變，部分外資轉為匯出，加上進口商進場敲進美元，外匯需求升溫，使新台幣匯率升值金額逐步收斂，終場升值3.7分，收在31.993元。

大型國銀外匯交易員透露，目前1個月期海外NDF的報價落於31.6字頭，代表市場對新台幣匯率存有強烈的升值預期，預估短期內新台幣匯率將維持偏升格局，不排除有機會挑戰31.5元。

央行統計顯示，美元指數昨天持續下挫0.32%，主要非美貨幣除日圓與人民幣外，均對美元升值。

資料指出，日圓與人民幣匯率昨天分別貶值0.31%與0.05%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天強升0.32%、為「最強亞幣」，星元匯率升幅0.18%，新台幣匯率則是升值0.12%，僅約韓元的三分之一。