快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

台幣連五升站上31關 收在31.993元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣。 聯合報系資料照
新台幣。 聯合報系資料照

熱錢匯入潮告一段落，新台幣匯率升勢逐步緩和，昨（20）日終場升值3.7分，收在31.993元，睽違近五個月後重返31字頭價位，總成交量為18.135億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率已連五日升值，累計升值4.77角，估計短期內將維持偏強格局。

匯銀主管透露，昨天熱錢與出口商在開盤時蜂擁進場拋匯，市場上美元供給大幅增加，新台幣匯率瞬間攀升至31.842元高點、最多升值1.88角；不過這波拋匯潮結束後，匯價未再進一步走揚，進口商便開始進場撿便宜的美元，使新台幣匯率升值幅度持續縮減。

匯銀主管透露，一早熱錢和出口商都在拋匯，激勵新台幣匯率猛升1.88角，央行也不斷進場敲進美元，避免新台幣匯率升勢失控。到了午後，市場氣氛丕變，部分外資轉為匯出，加上進口商進場敲進美元，外匯需求升溫，使新台幣匯率升值金額逐步收斂，終場升值3.7分，收在31.993元。

大型國銀外匯交易員透露，目前1個月期海外NDF的報價落於31.6字頭，代表市場對新台幣匯率存有強烈的升值預期，預估短期內新台幣匯率將維持偏升格局，不排除有機會挑戰31.5元。

央行統計顯示，美元指數昨天持續下挫0.32%，主要非美貨幣除日圓與人民幣外，均對美元升值。

資料指出，日圓與人民幣匯率昨天分別貶值0.31%與0.05%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天強升0.32%、為「最強亞幣」，星元匯率升幅0.18%，新台幣匯率則是升值0.12%，僅約韓元的三分之一。

台幣匯率 新台幣 熱錢

延伸閱讀

獨／金管會打詐再出新招 將領軍國銀新推出專屬簡訊代碼

央行楊金龍約談國銀 下指示「要減降不動產放款總量」

國銀中小企業授信餘額 6月破10兆大關

國銀大陸曝險六月底比重降至20.3% 今年底預估跌破2字頭

相關新聞

新新併生變 中信金搶親…若收購成功將躍金控龍頭

「新新併」添變數，中信金宣布搶親新光金。中信金昨（20）日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金。中信金表...

金融圈「核彈級」事件…辜仲諒出手 打亂吳東亮算盤

中信金搶親新光金，被視為中信金大股東辜仲諒回歸的「起手式」，不過這對於不惜與兄長撕破臉，也要一統新光集團霸業的台新金董事...

新光金併購案白熱化…金管會：金金併 開大門走大路

台新金與新光金才要在周四（22日）同步開董事會，提出換股合併案，昨（20）日卻殺出中信金「搶親」，金管會核准與否成關鍵。...

新聞眼／新光金花落誰家 兩金控跟時間賽跑

中信金二十日終於正式出手，要直接透過「非合意併購」方式來併購新光金，到底新光金最後花落誰家？現在不論是中信金、台新金都面...

中信金搶親 擬公開收購新光金

新新併昨出現戲劇性轉折，在台新金、新光金在周四召開董事會通過合併案的最後時刻，中信金突然殺出來「搶親」，昨召開臨時董事會...

台幣連五升站上31關 收在31.993元

熱錢匯入潮告一段落，新台幣匯率升勢逐步緩和，昨（20）日終場升值3.7分，收在31.993元，睽違近五個月後重返31字頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。