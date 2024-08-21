新新併生變 中信金搶親…若收購成功將躍金控龍頭

「新新併」添變數，中信金（2891）宣布搶親新光金（2888）。中信金昨（20）日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金。中信金表示，公開收購價格，將待主管機關核准後公布。據了解，選在此時丟出震撼彈，主要是為了趕在新光金本周四召開董事會討論合併前，將中信金列為討論對象。

若中信金成功併購新光金，中信金資產規模可望達13.6兆元，超越國泰金的13.3兆元、富邦金的11.8兆元，成為全台第一大上市金控。

台新金控、新光金控即將在22日召開董事會，討論兩金控換股合併計畫，兩家金控總經理19日已前往金管會拜會過銀行局，但此時，殺出中信金搶親，而且據傳開出的條件將比台新金更具優勢。

依照市場傳聞，新光金和台新金的換股比例區間，大致落在1股新光金換0.510股至0.565股的台新金，並且以普通股搭特別股的架構進行，換句話說，若照20日台新金的收盤價18.75元計算，等於新光金賣給台新金後，新光金的股東可以拿到約0.5股的台新金股票，市價約9.5元，不過這價格，比新光金昨收盤價11.8元還要低，等於是折價換股。

金融圈人士推估，若以中信金的出價，起碼要高於新光金目前的市價，也就是說，至少1股新光金換0.35股的中信金，換算下來，新光金的股東可以換到12.25元以上，價格上對小股東來說相對更有吸引力。若以第一階段收購20%股權來看，中信金預估至少要斥資386億元。

對於中信金搶親，新光金昨日發布重訊表達先前毫無所悉，台新金也強調，一切以公開資訊觀測站公告為主。

中信金一直以來都未放棄併購新光金，知情人士透露，「這次併購依照市場機制，當然比台新金有優勢，否則何必談？」新光金和台新金因為是家族間合併，但中信金對新光金則是啟動非合意併購，最終結果還是要由金管會拍板定案。

據了解，目前居新光金持股比率第五、南部大股東昨日已表態，呼籲新光金董事會，應慎選合併對象，認為金融業的獲利空間首重資產規模，而新光金控的主體是壽險，因此合併對象的增資能力更加重要。南部大股東甚至要求新光金董事會，合併價格才是最重要的條件，不能只針對「台新金」來評估，應該選擇體質好、出價能力高，不是家天下。

新光金目前董事會有14席董事，其中十席為台新金的支持者，等於台新金在席次上掌握絕對優勢，不具名會計師表示，雖然台新占有新光多數的董事席次，但是董事有忠實義務要保障公司股東最大權益。