新聞眼／新光金花落誰家 兩金控跟時間賽跑

中信金二十日終於正式出手，要直接透過「非合意併購」方式來併購新光金，到底新光金最後花落誰家？現在不論是中信金、台新金都面臨和時間賽跑的壓力。

據指出，儘管中信金來勢洶洶，但本周四台新金、新光金兩家金控董事會仍將同步討論雙方換股比例，且因公司派擁有三分之二絕對多數優勢，新光金董事會可望通過台新金換股比例；然接下來，台新金、新光金恐怕得以最快速度，來反制中信金的公開收購。

法界人士指出，台新金、新光金須在四十五天之內召開股東臨時會通過合併案，否則，擁有出價優勢的中信金，若是一發動公開收購，趕在台新、新光股臨會之前達陣，那麼，即使兩家金控董事會都已通過換股比例也沒用。

至於中信金的公開收購價格，併購經驗豐富的業界人士指出，該價格應會溢價百分之三十、甚至更高，以新光金近一個月來的均價十點五元來計算，中信金有機會出到每股十三至十五元的水準，而依規定，中信金要在二十至五十天內完成公開收購，亦即，倘若金管會能在這二周內核准中信金的公開收購申請，那麼，中信金最快會在九月中旬完成公開收購，這麼一來，就會讓「新新併」破局。

不只中信金用公開收購來搶親新光金，富邦金併日盛金也曾採用這種方式之外，金融圈人士透露：「其實新光金旗下的元富證券，也有同樣的故事。」當年本來富邦金也想併元富證，但被新光金捷足先登，先從市場上買了百分之二十五的股權，之後再陸續從市場上買進超過三分之一的股份。

而此次中信金的公開收購模式，據消息人士指出，中信金內部沙盤推演有二種作法，一是直接收購到百分之五十一達陣，然後再換股合併；另一種則是公開收購分二階段進行，第一階段先買到百分之三十，第二階段再買到百分之五十一，之後再換股合併。

倘若金管會同意，這將是繼富邦金併日盛金之後，國內第二件以公開收購所推動的「金金併」。至於為何中信金表現出新光金「勢在必得」的姿態？金融業高層分析指出，有三大原因，其一，一旦併新光金，可幫助中信金躍為國內十五家金控第一大寶座；其二，放眼各金控，新光金的股價便宜，發動公發收購對財力雄厚的中信金而言，不是問題；其三，除了新光金之外，短期內很難再看到其他金控願意被併購，機不可失。