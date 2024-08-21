中信金搶親 擬公開收購新光金

新新併昨出現戲劇性轉折，在台新金、新光金在周四召開董事會通過合併案的最後時刻，中信金突然殺出來「搶親」，昨召開臨時董事會，宣布公開收購新光金股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。

中信金指出，轉投資新光金控將產生極大綜效，有助中信金實現邁向國際、打造國家隊實力金控的目標，該合併案也將創造中信金、新光金股東更大價值，共同實現成為區域性國際金融機構的願景。

中信金昨亦公開證實，所謂「投資」新光金，就是要採「公開收購」方式，亦即以非合意的方式來併購新光金，現在就看金管會是否同意。倘若金管會同意，中信金第四季將先收購新光金股份超過百分之五十，亦可能分二階段執行，第一階段先買百分之二十五至百分之三十，第二階段再買至百分之五十一，之後推動二家金控的換股合併。

中信金原本擬推動合意併購，但由於新光金公司派傾向與台新金合併，雙方在本周四就要雙雙召開董事會通過合併案、換股比例，因此，中信金改走非合意併購路線，打算直接向金管會申請對新光金公開收購。

據悉，中信金向新光金「求親」一案，先前已向金管會告知有此規畫，不過當時金管會僅表示尊重市場機制。另據指出，中信金曾向新光金決策高層口頭表達求親之意，甚至連價格都已開出，但遲未有下文，中信金要向新光金求親的意向已非常明顯。

中信金出招之快，出乎台新金預料。而原訂周四舉行的新光金、台新金董事會，據悉，尚未有取消開會的打算。

目前台新金情況相對單純，仍可通過對新光金合併的換股比例，但新光金方面的情況相對複雜很多，吳東進派的三席董事，應會主張換股比例討論應暫緩，不過由於公司派占三分之二多數，且併購經驗豐富的律師私下指出，企併法因為先前已修法，一直被吳東進派股東認為屬「利害關係人」的新柏投資所派任的董事不必迴避，換股比例仍可三分之二多數通過。

不過，律師也指出，倘若中信金在周四新光金董事會開會之前，已把明確的「價格」提給新光金，新光金就必須在周四的董事會上向在場董事報告，若中信金價格優於台新金出價，動用表決來通過「新新併」合併案的董事，恐怕也將承受來自小股東的壓力。

是否放行 金管會重申3原則

對於台新、中信兩家金控都想併新光金，金管會態度備受矚目，金管會副金委陳彥良昨指出，先前主委彭金隆已對外提出對金融整併的態度，包括一、合法合規，開大門走大路；二、要維持市場秩序安定；三、要保障股東權益，這也是金管會對新光金合併案的三大原則，至於其他，因為中信金案件還沒送進來，不便對進行中的案件評論。

據了解，不論是中信金或台新金，都已向金管會表達想併新光金，尤其，中信金將採取先向金管會申請投資新光金的核准，基於金管會不可能允許一家金控在沒有以合併為目標的前提之下，去投資另一家金控，現在就看金管會是否同意中信金發動對新光金的公開收購。而第三點強調股東權益的保障，中信金和台新金之間的出價比較，恐怕會相當的關鍵，台新金恐怕也得出更高的價格來確保「新新併」不被破局。