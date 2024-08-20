新光金併購案白熱化 新纖等大股東受關注

新光金併購案白熱化，中信金、台新金雙龍搶珠，新光金股票20日價量齊揚，爆出逾70萬張巨量、漲幅逾6%，收11.8元，而同為大股東的上市公司新纖（1409）、新保，合計持有逾28萬張新光金，也受到市場關注。

業界認為，若新光金能風光出嫁，且價格優於預期，上述大股東都將受惠。受此消息激勵，20日新纖股價收16.95元、上漲0.85元、漲幅逾5%。

根據公開資訊，新光金大股東中，受到矚目的泛新光家族成員除了未上市的新光三越外，上市公司新纖持有新光金17.2萬張、握有股權1.11%，新保持有11.4萬張、股權0.74%。

對於市場關注，新纖昨日回應，雖然該公司擁有新光金持股，但一向專注本業經營，從不過問新光金經營權問題，對資本市場反應中性看待。

新纖今年營收獲利表現不俗，第2季稅後純益4.4億元，年增104.2％，上半年稅後純益7.95億元，較去年同期增加230.4%，營運貢獻主要來自光電、化纖及塑膠三大事業群。

據了解，新纖從塑化業起家，在光電相關子公司外，另有來自金融業相關子公司，營運表現都會併入新纖合併報表。

另外，新光保全目前持有新光金11.4萬張，每股成本約8.8元，帳面投資金額10.14億元；未來如果新光金能風光出嫁，市場推估價格會優於現在市價，新保將受惠。

新保業務涵蓋智慧城市、智慧建築及智慧照護等，提供環境安全管理、能源管理及人工智慧應用等高潛力服務，第2季稅後純益3.41億元，每股稅後純益0.88元；上半年營收38.98億元，稅後純益5.39億元，年減4%，每股稅後純益1.4元；未來如果跟進出售持股，成為推升下半年獲利新動能。