彰銀防詐 獨董扮宣導大使

彰化銀行（2801）秉持公平待客理念，積極防制金融詐騙與守護客戶財產，三位獨立董事吳雨學、李淑華及黃照貴親自投入防詐實戰演習，19日擔任防詐宣導大使，向第一線營業單位及總行各單位宣導識詐及阻詐知識，展現上下齊心攜手保障客戶資產並阻絕詐騙之決心。

彰銀於2023年加入內政部警政署刑事警察局成立的「鷹眼識詐聯盟」，聯手政府機關戮力金融防詐。

彰銀董事長胡光華表示，彰銀在前線行員阻詐關懷與後端防詐技術均投入大量資源並落實多項防詐作為，如召集成立跨部門「防詐專案小組」、於全台分行成立「防詐小尖兵」、建構「三階段阻詐」機制、訂定行員阻詐獎勵措施等，自前年至今，透過臨櫃關懷攔阻詐騙金額已達1.9億元，積極展現阻詐成效。

政府為有效防杜詐騙，通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」並增修打詐新四法，彰銀獨董吳雨學以深入淺出方式宣導法規新知，並以金管會裁罰金融業行員涉助詐團案件，串接法律條文與詐騙實例，警醒同仁切勿以身試法。獨董李淑華則是拿出財會看家本領，分析博達公司財報舞弊的投資詐騙、潤寅集團偽造文件及交易的詐貸案等案例，傳授同仁識別財報舞弊的心法。

對於時下數位詐騙及科技詐騙猖獗，獨董黃照貴展現資訊專才，點出詐騙份子常透過社群媒體、數位廣告、通訊媒體，以人工智慧（AI）線上交友詐騙、加密貨幣詐騙、購物網站詐騙、假投資群組、信用貸款陷阱等模式騙取民眾財產。

彰銀總經理周朝崇表示，本次活動主題「防詐」是公平待客「注意與忠實義務原則」的重要展現，三位獨董從不同面向宣導阻詐技巧，不僅有效提升第一線人員的防詐知能，亦引領彰銀同仁持續實踐公平待客原則，精進銀行「識詐、阻詐」能力，希冀透過公私協力達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減目標，全力降低詐騙受害事件。