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金管會祭新規 防投信經理人炒股

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為防範投信經理人炒股又跟單，金管會在2月對投信經理人祭「新七誡」，其中一誡是大舉提高監理強度，包括一、提升內部稽核主管職位，以強化投信稽核功能，二、經理人交易買賣及手機通訊控管規範，提升到法令位階，昨（20）日預告修正相關規定，預計今年底前上路。

證期局主秘尚光琪說，投信內部稽核主管一職，需等同副總或同等職務，依此調查38家投信中，將有27家投信業者需在法規上路後，一年內調整內部人員，希望藉此可強化投信稽核功能，有效發揮自律機制。

其次，投信經理人交易買賣及手機通訊控管規範，將從目前投信顧公會的自律規範，提升到投信顧法的授權子法，包括「投信事業管理規則」、及「投信顧事業全委辦法」，這次也是預告修正這兩大規定。

修正相關法規後，投信業者也需依自身業務特性去訂內控制度，法規上路後，經理人交易買賣、或是手機通訊一旦違規，將可對投信公司處糾正、警告，甚至解除董監事、經理人，或是禁止新募基金等限制性措施。

對經理人而言，一旦違規，金管會可對經理人處減薪、停職或最重解職，甚或是經理人炒股、有背信而損及投資人權益時，投資人也可提告求償。

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