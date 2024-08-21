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國泰金調查 六成民眾想加碼美元、日圓

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
六成民眾想加碼美元、日圓。 路透
六成民眾想加碼美元、日圓。 路透

國泰金控（2882）昨（20）日發布2024年8月國民經濟信心調查結果，針對民眾未來半年想增持的外幣的「時事題」方面，調查結果顯示，超過六成民眾未來半年內有增資持外幣的意願，同時，也有接近六成的民眾表態最想增持的外幣是美元和日圓，首要原因是投資需求，其次則是觀光旅遊。

國泰金調查結果指出，有36.3%的民眾未來半年最想增持的外幣是美元，另有23.3%的民眾想買日圓，2.4%民眾會持有歐元，2.2%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則是想買其他貨幣；不過，也有超過三成、約34.4%的民眾沒有意願持有外幣。

調查結果指出，超過六成的民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾、約59.6%傾向增持美元和日圓。

至於民眾想增持貨幣的目的為何，國泰金調查顯示，超過三成、約31.7%的民眾增持外幣的目的為「出國旅遊」，20.2%民眾想賺外幣波動的匯差，17.3%的民眾則為了投資海外股債不動產等資產而兌換貨幣，另外也有30.8%民眾持有外幣沒有特別目的。

國泰金控 日圓

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