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金融業女董事不足 須揭露

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為推動金融業董事性別多元化，金管會昨（20）日宣布修正金控、銀行、票券三大金融業的年報應行記載事項準則，除精簡刪除年報應揭露事項、簡化編製作業外，最大亮點是，要求金融業設女性董事席次若不足三分之一者，2025年得在年報揭露、說明原因及規劃提升女性董事席次的採行措施。

這也是繼上市櫃公司設女性董事席次不足三分之一得在2025年年報揭露後，金控、銀行和票券業等金融業也跟進，金融圈料將再掀一波搶女董事風。

金管會依2023年底年報調查，15家金控、38家本國銀行中，只有三家金控、九家本國銀行，等於僅12家金融業者女性董事席次有逾三分之一，達標率僅23%，僅略高於上市櫃公司的14%，也顯示台灣上市櫃與金融業女性董事占比偏低的窘境。

銀行局主秘侯立洋說，女性董事席次逾三分之一者，包括第一金（2892）、兆豐金（2886）、永豐銀等三家金控，另達標的九家銀行是一銀、華銀、彰銀（2801）、土銀、凱基銀、永豐銀、王道銀（2897）、瑞興銀（5863）和將來銀。

永豐銀 金管會 金融業

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