今年8月全球爆股災 國泰金：台股樂觀指數驟降

今年8月全球爆股災，投資人餘悸猶存；國泰金控（2882）昨（20）日公布有「庶民經濟調查」之稱的國民經濟信心調查結果顯示，因調查期間內國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫，民眾對台股的樂觀指數驟降至5.3，跌至九個月新低，風險偏好指數也下滑至19.4，為七個月低點，但仍維持在正值的樂觀區間。

全球股災讓股民們轉趨保守觀望，買賣房意願也跟著降溫。國泰金調查結果顯示，房屋稅差別稅率2.0方案於今年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，其中，買房意願下降至-44.8，為七個月新低，賣房意願指數小幅走低至11.2，為兩個月低點。

在經濟成長與通貨膨脹預測方面，主計總處8月時預估，今年經濟成長率為3.9%，較5月預測數下修0.04個百分點；國泰金調查結果顯示，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值，由前一個月的3.11%小幅滑落至3.09%，另外，仍有59%的民眾認為今年經濟成長率會在3%以上。

主計總處日前上修今年消費者物價指數（CPI）至2.17%，調查結果顯示，民眾對今年平均通膨預期值落在2.57%、較前一個月預期的2.59%微幅下降，另有88%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%，與前一個月持平。

整體而言，民眾對於今年經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期相對較高。

調查結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願同步減少。國發會公布6月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，但受到美國經濟衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，景氣現況樂觀指數從前一個月的21.1，大幅走低至3，展望樂觀指數從12下降至-3.2，民眾對未來景氣的樂觀預期在連兩月上揚後首度回落。大額消費意願指數則是從14.8降至11.3 ，耐久財消費意願指數由-5.7下滑至-8.3。