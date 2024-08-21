台幣優惠定存年利率喊2% 永豐銀、王道銀好康放送

迎接公司股利、股息及年「中」獎金的發放季節來臨，各大銀行紛紛推出長天期台幣定存優惠專案，如永豐銀行、王道銀行6個月期新台幣定存年利率皆達2%，台新銀推出6個月定存年息也有1.65%，提供民眾資金存放的好去處。

永豐銀行即日起至10月31日止，推出新台幣6個月期定存優惠方案，以新資金申辦，單筆起存額達100萬元，可享2%優惠年利率，單筆起存額達30萬元，享1.77%優惠利率，單一客戶總承作金額最高可達1,000萬元。

銀行新台幣優利定存方案

王道銀行即日起至8月30日止，推出新台幣定存優惠，最高可享6個月新台幣定期存款優惠固定年利率2%，單筆定存最低起存金額為新台幣1萬元整，單筆定存最高上限為新台幣300萬(含)元整，每人可承作5筆。另外，3個月期也可享新台幣定存優惠固定年利率1.91%，最低起存金額為2萬元整，最高上限為300萬(含)元整。活動期間每人上限99筆。

渣打銀行持續搶客，即日起至9月30日止，推出新台幣高利定存專案，活存戶只要匯入新資金，並透過分行臨櫃或myRM數位隨行理專服務辦理，即可享6個月天期1.7%高利定存專案，起存門檻100萬元起跳、最高可以承作1,000萬元。

星展銀行即日起至10月31日止，推出新台幣定存專案，預計總額度30億元，給出3個月期1.65％、6個月期1.7％兩方案，但需留意限星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶才能參加，門檻也偏高、100萬起跳，每人最高可承作2,000萬元。

台新銀行即日起至12月31日止，推出「新優利台幣定存專案」開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，皆可至台新銀行全台分行臨櫃辦理。

該專案可享6個月期1.65%優惠利率，單筆金額最低需10萬元，最高可至299.9999萬元，以單筆存入最高金額299.9999萬元為例，若於今年9月3日至2025年3月3日定存6個月，累計最高可領取利息24,547元，平均每月可領取4,091元。