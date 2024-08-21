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富邦壽投資兩檔小鑽石基金

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

富邦人壽昨（20）日舉行董事會，通過承諾投資「鑽石1號」、「鑽石高新」，預計投資金額以不超過各10億元且不超過被投資對象實收資本額25%，為一次認股，分次發行。另外，富邦人壽董事會通過對比利時布魯塞爾不動產Fubon Ellipse（Belgium）S.A.的增資案，交易總金額為1.88億歐元（約新台幣66.7億元）。

富邦人壽指出，鑽石1號、鑽石高新為創投基金，預計規模為各50億至80億元，將由鑽石生技投資公司負責管理投資事宜，投資領域以生技醫療技術與產品為主，投資區域以美國及台灣為主，亦可能投資於其他具投資機會的國家，對台灣投資金額原則上不低於20%。另外，鑽石一號將著重於投資處於擴充期及成長期之生技醫療產業，鑽石高新則將著重於投資生技醫療技術與產品處於中晚期之公司。

富邦人壽表示，期許透過投資鑽石一號、鑽石高新，協助推動台灣經濟轉型及創造就業機會，亦可望參與全球生技醫療產業成長，取得長期獲利機會。

富邦人壽也通過對比利時布魯塞爾不動產Fubon Ellipse（Belgium）S.A.增資發行的普通股，交易總金額為1.88億歐元，ELP為富邦人壽100%持有的子公司，本次增資為因應ELP營運及改裝所需。

富邦人壽 鑽石生技

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