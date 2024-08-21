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環亞大樓都更富邦壽拍板 增值空間上看300億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦人壽20日召開董事會拍板「環亞大樓」都更案。 聯合報系資料照
富邦人壽20日召開董事會拍板「環亞大樓」都更案。 聯合報系資料照

富邦人壽昨（20）日召開董事會拍板「環亞大樓」都更案。富邦人壽指出，依戴德梁行不動產估價師事務所估計，更新前環亞大樓全案市值逾500億元，預估更新後，全案權利價值上看1,103.1億元，將是壽險業最大都更案；目前富邦人壽持有環亞大樓的市值約471億元，更新後市值將「倍增」至1,038億元。

富邦人壽指出，目前持有環亞大樓市值約471億元，未來將負擔興建成本約289.32億元，更新後可分配價值約為1,037.83億元，推算完工後扣除興建成本，增值空間上看300億元。

環亞大樓都更案概況
環亞大樓都更案概況

富邦人壽昨天召開董事會，決議通過參與「松山區敦化段開發案都市更新事業計畫及權利變換計畫」，並同意代理實施者中國建經申請報核。

富邦人壽表示，本次所參與都市更新事業計畫範圍為台北市松山區敦化段一小段419-1等15筆地號，所有權人數共三人，基地涵蓋目前現有地上建築物微風南京（原為環亞大樓）和茹曦酒店（原為台北王朝大酒店），其中富邦人壽所持有土地面積占比為94.25%、建物面積占比為93.99%。

除富邦人壽外，環亞大樓持有者為凱基人壽、持有比重約4%，以及龍亨酒店，持有比重近2%。

富邦人壽指出，依代理實施者中國建經所委任領銜估價師戴德梁行不動產估價師事務所所提估價，全案更新前權利價值逾500億元，預估全案更新後權利價值上看1,103.1億元。

環亞大樓屋齡40年，目前是微風南京百貨及茹曦酒店，土地面積約4,450坪，因都更須取得台北市政府同意，業者預估會在二至三年後動工、工期可能長達十年，屆時市值可望倍增。


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