業界首創！國泰世華推「永續績效連結薪轉方案」

近年許多企業將永續發展納入營運方針，並每年訂定相關目標。國泰世華銀行即日起推出全台首創的「永續績效連結薪轉」（以下簡稱永續薪轉）創新解決方案。改變過往薪轉服務僅為企業 、銀行雙方合作的模式，透過多元的績效目標訂定及客製化的薪轉禮遇，鼓勵企業攜手員工共同參與 ，有望達到員工、企業、銀行、社會多方共贏的成果。

「永續薪轉」企業客戶可依照其產業特性、著重的ESG發展項目，以及與本業營運活動相關的永續指標，與國泰世華共同議定目標。

例如「控管溫室氣體排放」、「減碳效果」、「電力管理」、「能源耗用」，以及「降低廢棄物量」等皆有機會作為評量的指標，當達標即可享如存款利率、每月跨行轉帳及提款手續費、外幣、基金等多項金融優惠。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，「本行長期推動永續金融，並深耕國內外法人客戶，長年推動包含綠色授信、永續績效連結貸款、綠色存款及永續存款等產品，皆獲企業客戶熱烈響應承作。在合作的經驗中，也觀察到部分企業推動ESG時，遇到一些內部阻礙，於是我們積極尋找解方，結合賦能的思維打造永續薪轉，盼能讓員工也能參與其中，並獲得最直接的優惠回饋」。

「永續薪轉」響應職場低碳化，採無紙化方式進行 ，參與的企業將透過國泰世華企業網路銀行進行數位撥薪；員工則可透過個人網路銀行查詢電子薪資單，不僅查找資料便利，也同步保障同仁的隱私。

為鼓勵企業客戶多使用「永續薪轉」，並推廣ESG活動，國泰世華也準備了公平貿易認證咖啡券及雨林認證咖啡券，提供給前十家申辦永續薪轉並達成永續績效目標的企業客戶。

温珍瀚補充，國泰世華不僅致力打造新興商品，更關注商品能否幫助企業和社會共好，因此在績效指標的設定上，國泰世華也會發揮長年在永續金融所累積的經驗，輔導客戶找到合適指標。

目前永續薪轉正於試行階段，已有數家企業接洽中 ，洽談的企業皆期望能發揮影響力，攜手旗下員工落實ESG具體行動，實踐企業社會責任。國泰世華也鼓勵參與企業把相關作為揭示於企業永續報告書或公司年報中，以彰顯企業對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。

迎接ESG浪潮，國泰世華支持企業永續發展，透過提供創新永續解決方案，攜手企業與個人共同邁向永續發展，成為永續金融最佳夥伴。