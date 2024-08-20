為推動金融業董事性別多元化，金管會宣布修正金控、銀行、票券三大金融業的年報應行記載事項準則，除精簡刪除年報應揭露事項、簡化編製作業外，最大亮點是，要求金融業設女性董事席次若不足三分之一者，2025年得在年報揭露、說明原因及規劃提升女性董事席次的採行措施。

這也是繼上市櫃公司設女性董事席次不足三分之一得在2025年年報揭露後，金控、銀行和票券業等金融業也跟進，金融圈料將再掀一波搶女董事風。

金管會依2023年底年報調查，15家金控、38家本國銀行中，只有3家金控、9家本國銀行，等於僅12家金融業者女性董事席次有逾三分之一，達標率僅23%，僅略高於上市櫃公司的14%，也顯示台灣上市櫃與金融業女性董事占比偏低的窘境。

銀行局主秘侯立洋說，女性董事席次逾1/3者，包括第一金、兆豐金、永豐銀等三家金控，另達標的9家銀行則是第一銀行、華南銀、彰銀、土銀、凱基銀、永豐銀、王道銀、瑞興銀和將來銀行，以公股行庫居多。

金管會已將金融業設女董事達三分之一者納入公司治理評鑑加分項目，誘導公司達標，2025年年報申報2024年時，再進一步做加強揭露，侯立洋說，是希望透過「他律」方式，讓金融業提升女性董事席次占比。

至於為何公股的女性董事達標較多？侯立洋說，財政部有要求公股機構，是公部門作要求，金管會希望性平的概念，可從公部門外，推展到民營業者，鼓勵民營業者也能響應這樣的趨勢。