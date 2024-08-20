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買旅平險免親簽！新壽提試辦 身分證+手機號即可驗證

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，同意新光人壽申請試辦旅平險集體彙繳件。示意圖／聯合報系資料照片
金管會宣布，同意新光人壽申請試辦旅平險集體彙繳件。示意圖／聯合報系資料照片

金管會宣布，同意新光人壽申請試辦旅平險集體彙繳件，如家族旅遊、旅行社等團員，均可透過新壽專屬網頁以身分證+Mobile ID（手機門號）做身分驗證後完成投保，以替代傳統投保的親簽程序。

這也是繼玉山銀後，金管會「輕量沙盒」的第二案。

此舉受惠最大者，如民眾自行舉辦家族旅遊，或是透過旅行社，又或是村里辦公室、學校、政府機關舉辦的旅遊團，團員均可依此上網完成身分驗證後，投保旅平險。

保險局副局長蔡火炎說，這種投保模式並非網路投保，網路投保是自己投保自己的旅平險，該模式會有一個人先去跟保險公司接洽並給投保名單，名單上的人則自己上網驗證同意。

主要是有民眾反映，里民辦公室做村里民旅遊活動，都在遊覽車集合點時，里民才出現，「事前碰不到這些人，也無法先在要保書上簽名」，為解決此痛點，才讓這些參加旅遊團的民眾，可自行先上網做身分驗證同意投保。

金管會曾在2023年7月發函解釋，旅平險集體彙繳件的親簽替代措施，如參加學校、政府機關、村里辦公室舉辦的國內旅遊團，團員均可以身分證+Mobile ID、金融Fast ID、會員帳密搭OTP三擇一方式，自行上網驗證同意投保，每人保額上限200萬元。

新光人壽這次申請試辦，是從上述親簽替代措施再擴大，一、擴大適用對象：政府機關、村里辦公室及學校外，再擴大到家族旅行和旅行社，二、擴大投保範圍：除國內旅遊，也納入國外旅遊，三、擴大保額，國外旅遊保額1,500萬元，國內透過旅行社保額1,000萬元，公務機關500萬元。

依新壽試辦規劃，將在系統開發後的六個月內試辦，試辦期間為期半年，新壽針對旅行社、學校公務機關、家族旅遊等試辦規模均各約數百件，總曝險量是1,000件以上。

蔡火炎說，該試辦案最重要的成敗關鍵是「不能發生非本人投保的情況，一件都不行」，只要出現就是身分驗證系統有問題，簡單說，不能有身分驗證失敗。

新壽身分驗證是採取保戶的身分證+Mobile ID（手機門號），要保人、被保險人與手機門號持有人，這三位均得要同一人。例如子女替父母辦手機，手機持有人是子女就無法完成投保。

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