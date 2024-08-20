快訊

馬斯克X平台賴帳！不只緯穎 這家伺服器台廠也曾吃悶虧

富邦人壽投資鑽石生技2子公司 卡位生醫成長契機

中央社／ 台北20日電

富邦人壽今天拍板投資鑽石生技旗下的子公司鑽石一號與鑽石高新，預計投資金額以各不超過新台幣10億元，且不超過被投資對象實收資本額25%為原則，採一次認股、分次發行，期望藉由這次投資，卡位生技醫療產業成長契機。

富邦金控今天召開重大訊息記者會，代子公司富邦人壽公告今天經董事會決議，擬投資鑽石一號、鑽石高新2家公司，兩者均為創投基金；鑽石一號著重投資處於擴充期、成長期的生技醫療產業，鑽石高新則著重生技醫療技術與產品處於中晚期的公司。

富邦金副總經理樓瑾文表示，COVID-19疫情為全球生技產業發展注入創新量能，如基因資料庫開發、基因編輯技術的臨床應用等領域快速發展，並同時導入數位科技，包含人工智慧（AI）、大數據分析等，以及健康醫療的應用技術整合。

樓瑾文表示，富邦人壽期盼響應政府五加二創新產業計畫及六大核心戰略產業推動方案，並參與生技醫療產業的成長機會，期許透過這次投資，支持生技醫療產業發展，同時協助台灣經濟轉型。

富邦人壽 鑽石生技

延伸閱讀

富邦人壽今拍板環亞大樓都更案 更新後價值上看1,103.1億元

永立榮生醫等六家公司獲准進駐生醫園區及竹科 投資總額11.65億元

英業達智慧醫療告捷！上皮型 CTC 癌細胞監測10月上線

生技醫療基金 長線靚

相關新聞

堵炒股！金管會祭投信經理人兩措施上路

為防範投信經理人炒股又跟單，金管會在2月對投信經理人祭「新七誡」，其中一誡是大舉提高監理強度，包括：一、提升內部稽核主管...

中信金欲「搶親」新光金 金管會提三大原則

中信金今日下午召開臨時董事會，會後公告將向金管會申請投資新光金控，在新光金本周四開會討論「新新併」案，中信金此舉無異表態...

獨／中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動「公開收購」

中信金今日下午開完臨時董事會對外公告，將向金管會申請投資新光金控。據了解，雖然公告內容簡單，但中信金已打算以「公開收購」...

買旅平險免親簽！新壽提試辦 身分證+手機號即可驗證

金管會宣布，同意新光人壽申請試辦旅平險集體彙繳件，如家族旅遊、旅行社等團員，均可透過新壽專屬網頁以身分證+Mobile ...

中信擬非合意併購新光金 金管會：循富邦併日盛原則審

除新新併外，中信金今天突然宣布申請轉投資新光金，半路「搶親」意味濃厚。金管會表示，過去富邦金併購日盛金即屬非合意併購，採...

強勢美元暫別 新台幣匯價升抵31元價位

新台幣對美元匯率連續2天跳空，且帶量強升，新台幣匯率今（20）日以31.993兌一美元收盤，雖然小升3.7分，但仍然創5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。