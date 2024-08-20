富邦人壽投資鑽石生技2子公司 卡位生醫成長契機

富邦人壽今天拍板投資鑽石生技旗下的子公司鑽石一號與鑽石高新，預計投資金額以各不超過新台幣10億元，且不超過被投資對象實收資本額25%為原則，採一次認股、分次發行，期望藉由這次投資，卡位生技醫療產業成長契機。

富邦金控今天召開重大訊息記者會，代子公司富邦人壽公告今天經董事會決議，擬投資鑽石一號、鑽石高新2家公司，兩者均為創投基金；鑽石一號著重投資處於擴充期、成長期的生技醫療產業，鑽石高新則著重生技醫療技術與產品處於中晚期的公司。

富邦金副總經理樓瑾文表示，COVID-19疫情為全球生技產業發展注入創新量能，如基因資料庫開發、基因編輯技術的臨床應用等領域快速發展，並同時導入數位科技，包含人工智慧（AI）、大數據分析等，以及健康醫療的應用技術整合。

樓瑾文表示，富邦人壽期盼響應政府五加二創新產業計畫及六大核心戰略產業推動方案，並參與生技醫療產業的成長機會，期許透過這次投資，支持生技醫療產業發展，同時協助台灣經濟轉型。