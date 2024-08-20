中信擬非合意併購新光金 金管會：循富邦併日盛原則審

除新新併外，中信金今天突然宣布申請轉投資新光金，半路「搶親」意味濃厚。金管會表示，過去富邦金併購日盛金即屬非合意併購，採公開收購方式，當時富邦金符合「金金併」4大原則，未來若中信金有轉投資送件，金管會將比照相關法令審核。

金管會要求「金金併」的金融機構必須符合4大條件門檻，包括資本充實、經營能力佳、具國際布局發展能力和企業社會責任良好，當時富邦金皆符合條件，因此金管會依法給予同意函。

台新金、新光金將於22日分別召開董事會討論新新併，引發市場熱議。金管會今天舉行例行記者會，副主委陳彥良表示，針對新新併，金管會維持基本態度，即進行中的案件不予評論，不過金管會有3原則，首先是要合法合規，開大門走大路；第2是考量金融市場秩序安定；第3則是股東權益保障。

銀行局主任秘書侯立洋表示，目前尚未收到中信金申請投資新光金案件。回顧過往案例，富邦金於2022年11月 11日正式合併日盛金，為台灣首例金控非合意併購案，當時銀行局即同意透過公開收購方式完成，也都符合4大原則，若中信金送件，金管會也會依照相關法令審核。

被市場解讀半路「搶親」的中信金，下午發布新聞稿指出，依金控相關法規，轉投資新光金案件將以公開收購方式進行，相關公開收購價格，將待主管機關核准後公布。

不過，對於中信金公告將向金管會申請投資新光金，陳彥良表示，目前案件還沒有進來，無法多做評論。